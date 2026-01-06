أسعار الفراخ اليوم قبل عيد الميلاد.. كم وصل البانيه والبيض؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشا عوني

يستعرض موقع صدى البلد، أسعار الفراخ اليوم 6 يناير 2026 ، وفقاً لبورصة الدواجن وفي الأسواق المحلية .
 

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 76 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك داخل محال التجزئة عند حدود 88 جنيهًا للكيلو.
 

سعر الفراخ الحمراء الساسو اليوم

تداولت أسعار الفراخ الساسو داخل الأسواق المحلية عند مستويات متقاربة، حيث بلغ سعر الكيلو في سوق الجملة نحو 92 جنيهًا، فيما دارت أسعار البيع للمستهلك في محال التجزئة حول 102 جنيه للكيلو.
 

سعر الفراخ البلدي اليوم

وصل سعر الكيلو في المزارع إلى نحو 110 جنيهات، بينما دارت أسعار البيع للمستهلك داخل الأسواق حول مستوى 120 جنيهًا للكيلو.
 

سعر كيلو البانيه اليوم


يتراوح سعر كيلو صدور البانيه ما بين 190 إلى 230 جني حسب المنطقة . 

سعر كرتونة البيض اليوم

يتراوح سعر طبق البيض الأبيض اليوم الثلاثاء في المزارع ما بين 117 و121 جنيهًا، فيما يسجل سعر كرتونة البيض في السوق للمستهلكين ما بين 125 و140 جنيهًا حسب المنطقة السكنية.

يتراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم الثلاثاء في المزارع ما بين 119 و121 جنيهًا، فيما يسجل سعر كرتونة البيض في السوق للمستهلكين ما بين 125 و140 جنيهًا حسب المنطقة السكنية.

سعر طبق البيض البلدي اليوم

سجل طبق البيض البلدي اليوم الثلاثاء في السوق للمستهلكين ما بين 130 و150 جنيهًا حسب المنطقة السكنية.

أسعار مشتقات الدواجن في المحال والسلاسل التجارية

تواصل أسعار أجزاء الدواجن الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة بين المناطق، وجاءت كالتالي:

  • صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 150 إلى 230 جنيهًا.
  • الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.
  • أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.
  • البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.
  • فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 125 جنيهًا.
  • دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 293 جنيهًا.
