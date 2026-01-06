قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: 2025 كان عام الطفرة الكبرى في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي| صور

مشروعات الصرف الصحي بأسيوط
مشروعات الصرف الصحي بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن عام 2025 شهد طفرة غير مسبوقة في تنفيذ واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 17 مليارًا و937 مليون جنيه، ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مقومات الحياة الكريمة

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة أولت اهتمامًا بالغًا بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارهما من أهم مقومات الحياة الكريمة، مشيرًا إلى أن العمل يتم بالتنسيق الكامل مع الوزارات والهيئات المعنية للانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وطبقًا لأعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها والارتقاء بمستوى الخدمات داخل القرى والمراكز.

دخول شبكة الصرف الصحي لقرى أسيوط 

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه تلقى تقريرًا من فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، برئاسة المهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي، والمهندس صابر عبدالرؤوف، مدير عام الجهاز التنفيذي، تضمن الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم الانتهاء منها خلال عام 2025، حيث جرى نهو أعمال الصرف الصحي لعدد 6 قرى بمركز أبنوب بتكلفة 256 مليون جنيه، و10 قرى بمركز منفلوط بتكلفة 362.9 مليون جنيه، و12 قرية بمركز الفتح بتكلفة 647.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى 21 قرية بمركز ديروط بتكلفة مليار و338.7 مليون جنيه، و17 قرية بمركز صدفا بتكلفة 904 ملايين جنيه، و10 قرى بمركز ساحل سليم بتكلفة 590 مليون جنيه، فضلًا عن الانتهاء من توسعات محطات معالجة صرف صحي البداري وساحل سليم بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أن العمل مستمر لاستكمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يجري تنفيذ مشروعات بعدد 10 قرى بمركز أبنوب بتكلفة مليار و585 مليون جنيه، و9 قرى بمركز الفتح بتكلفة مليار و67 مليون جنيه، و4 قرى بمركز أبوتيج بتكلفة 762 مليون جنيه، إلى جانب 17 قرية بمركز ديروط بتكلفة تصل إلى 4 مليارات و167 مليون جنيه، و10 قرى بمركز منفلوط بتكلفة مليار و828 مليون جنيه، فضلًا عن تنفيذ محطات معالجة كبرى، من بينها محطة جنوب ديروط بتكلفة مليار و200 مليون جنيه، ومحطة شمال ديروط بتكلفة مليار و100 مليون جنيه، ومحطة الحوطا الشرقية بتكلفة 40 مليون جنيه، وتوسعات محطة الزرابي بأبوتيج بتكلفة 700 مليون جنيه، وتوسعات محطة قدفا والغنايم بتكلفة 470 مليون جنيه، ومحطة العطيات البحرية بتكلفة مليار و93 مليون جنيه، ومحطة عرب الكلابات بتكلفة 320 مليون جنيه، ومحطة بني غالب الجديدة بتكلفة 936 مليون جنيه.

وتابع محافظ أسيوط أن الخطة الاستثمارية للهيئة القومية شملت استكمال عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من بينها تنفيذ مشروعات صرف صحي بعدد 4 قرى بمركز القوصية بتكلفة 450 مليون جنيه، و13 قرية بمركز أسيوط بتكلفة مليار و206 ملايين جنيه، و3 قرى بمركز البداري بتكلفة 112 مليون جنيه، وقريتين بمركز الغنايم بتكلفة 200 مليون جنيه، إلى جانب استكمال توسعات محطات مياه أبنوب والفتح بتكلفة 120 مليون جنيه، واستكمال شبكات محطة مياه ديروط بتكلفة 580 مليون جنيه.

وأضاف  أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية ودفع معدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، لضمان سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، بما يواكب رؤية تنموية شاملة تستهدف توفير حياة كريمة ومستدامة لأبناء محافظة أسيوط.

