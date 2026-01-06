قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
برلمان

تحرك برلماني عاجل بعد احتراق مركز خاص لعلاج الإدمان في بنها

النائب إيهاب إمام عبدالعزيز، عضو مجلس النواب
النائب إيهاب إمام عبدالعزيز، عضو مجلس النواب
حسن رضوان

طالب النائب إيهاب إمام عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، بإجراء تحقيق عاجل وموسع من قبل النيابة العامة ووزارة الصحة، على خلفية الحريق المأساوي الذي اندلع داخل مركز خاص لعلاج الإدمان بمدينة بنها.

وأسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بحالات اختناق، مؤكدا أن هذه الواقعة تثير تساؤلات خطيرة حول مدى الالتزام باشتراطات السلامة داخل بعض المنشآت الطبية الخاصة.

وأكد النائب في بيان له، أن الحادث، الذي استدعى تدخلا فوريًا من قوات الحماية المدنية والدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف والمطافئ، يمثل جرس إنذار حقيقي بشأن أوضاع عدد من مراكز العلاج، خاصة تلك التي تضم مرضى في ظروف صحية وإنسانية بالغة الحساسية وخاصة المراكز الخاصة، مشددًا على أن أي تقصير في تأمين هذه المنشآت يرقى إلى جريمة لا يمكن التسامح معها.

وشدد إيهاب إمام عبدالعزيز على ضرورة تشكيل لجان رقابية شاملة للمرور على جميع المراكز والعيادات الطبية، لاسيما مراكز علاج الإدمان، للتأكد من مطابقتها لاشتراطات الأمان والسلامة ومعايير الصحة المهنية، ومراجعة التراخيص وآليات التشغيل، بما يضمن حماية المرضى والعاملين على حد سواء.

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة مطالبة بالضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بصحة المرضى أو يستهين بأرواح المواطنين، قائلًا إن أرواح الشعب المصري خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه، وإن محاسبة المسؤولين عن أي نوع من أنواع الفساد أو الإهمال واجب وطني لا يحتمل التأجيل.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود معركة بناء الجمهورية الجديدة على أسس من الانضباط وسيادة القانون ومحاربة الفساد، مشددًا على أن مجلس النواب يقف داعمًا للقيادة السياسية في حماية المواطن، وصون حقه في حياة آمنة ورعاية صحية كريمة ومنشآت صحية آمنة.

خلفية الحريق المأساوي النائب إيهاب إمام عبدالعزيز مجلس النواب القليوبية

