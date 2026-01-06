تحرك برلماني عاجل بعد احتراق مركز خاص لعلاج الإدمان في بنها

طالب النائب إيهاب إمام عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، بإجراء تحقيق عاجل وموسع من قبل النيابة العامة ووزارة الصحة، على خلفية الحريق المأساوي الذي اندلع داخل مركز خاص لعلاج الإدمان بمدينة بنها.

وأسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بحالات اختناق، مؤكدا أن هذه الواقعة تثير تساؤلات خطيرة حول مدى الالتزام باشتراطات السلامة داخل بعض المنشآت الطبية الخاصة.

وأكد النائب في بيان له، أن الحادث، الذي استدعى تدخلا فوريًا من قوات الحماية المدنية والدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف والمطافئ، يمثل جرس إنذار حقيقي بشأن أوضاع عدد من مراكز العلاج، خاصة تلك التي تضم مرضى في ظروف صحية وإنسانية بالغة الحساسية وخاصة المراكز الخاصة، مشددًا على أن أي تقصير في تأمين هذه المنشآت يرقى إلى جريمة لا يمكن التسامح معها.

وشدد إيهاب إمام عبدالعزيز على ضرورة تشكيل لجان رقابية شاملة للمرور على جميع المراكز والعيادات الطبية، لاسيما مراكز علاج الإدمان، للتأكد من مطابقتها لاشتراطات الأمان والسلامة ومعايير الصحة المهنية، ومراجعة التراخيص وآليات التشغيل، بما يضمن حماية المرضى والعاملين على حد سواء.

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة مطالبة بالضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بصحة المرضى أو يستهين بأرواح المواطنين، قائلًا إن أرواح الشعب المصري خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه، وإن محاسبة المسؤولين عن أي نوع من أنواع الفساد أو الإهمال واجب وطني لا يحتمل التأجيل.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود معركة بناء الجمهورية الجديدة على أسس من الانضباط وسيادة القانون ومحاربة الفساد، مشددًا على أن مجلس النواب يقف داعمًا للقيادة السياسية في حماية المواطن، وصون حقه في حياة آمنة ورعاية صحية كريمة ومنشآت صحية آمنة.