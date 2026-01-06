اركب فورد إيكو سبورت سعرها 600 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فورد إيكو سبورت موديل 2019، وتنتمي إيكو سبورت لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات فورد إيكو سبورت موديل 2019 الخارجية

تظهر سيارة فورد إيكو سبورت موديل 2019 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فورد، وتم تثبيت شعار شركة فورد علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها اسفل الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك فورد إيكو سبورت موديل 2019

تحصل سيارة فورد إيكو سبورت موديل 2019 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فورد إيكو سبورت موديل 2019 الداخلية

زودت مقصورة سيارة فورد إيكو سبورت موديل 2019 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها حوامل أكواب، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر فورد إيكو سبورت موديل 2019

تباع سيارة فورد إيكو سبورت موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .