قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والقوات الديمقراطية وسقوط قتلى ومصابين.. ماذا يحدث بحلب
موعد مباراة منتخب مصر في ريع نهائي أمم أفريقيا
أبو شقة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد | صور
ستارمر يؤيد رئيسة الوزراء الدنماركية بعد تهديدات ترامب بضم جرينلاند
تشكيل الجزائر المتوقع لمواجهة الكونغو في أمم أفريقيا
أنا مش ديلر يا حكومة | ترحيل إسلام كابونجا إلى النيابة في التحريض على الجريمة
كواليس غضب حسام حسن من جماهير المغرب وأسباب تصريحات زيزو بعد لقاء بنين
الرئيس الإيراني للشعب: تطلبون المزيد من المال.. فمن أين نأتي به؟
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإيراني للشعب: تطلبون المزيد من المال.. فمن أين نأتي به؟

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
محمد على

في واحدة من أصعب اللحظات، اعترف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للشعب بقوله لهم :أنتم "تطلبون المزيد من المال؟.. نحن استنفدنا كل ما لدينا بالفعل.. تريدون رواتب أعلى بدون ضرائب؟.. من أين نأتي بالأموال؟.. نفطنا يخضع للعقوبات"، وفق ما ذكرت صحف عدة.

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن أعداء إيران يتظاهرون بالتعاطف مع الشعب الإيراني، في وقت يواصلون فيه فرض العقوبات ومنع التعاملات الاقتصادية، معتبراً ذلك تناقضاً صارخاً في الموقف الغربي تجاه بلاده.

وفي كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الوطني حول وضع المجالس المحلية ومشاركة الشعب في الدستور، أشار بزشكيان إلى أن الغرب "يحسد الجمهورية على الإنجازات التي حققتها"، مضيفاً أن الأطراف المعادية "تطمع في إيران لأنها تجاوزت مراحل عبة من التطور والتقدم".


وقال: "من جهة يفرضون العقوبات ويغلقون كل السبل اللازمة لتنمية المجتمع، ومن جهة أخرى يُظهرون التعاطف مع شعبنا"، معتبراً أن هذا السلوك يكشف ازدواجية المعايير.

وفي سياق متصل، انتقد الرئيس الإيراني ما وصفه بـ"تشدّق مرتكبي القتل والنهب بحقوق الإنسان"، متسائلاً عمّن يتحمّل مسؤولية المجازر التي تُرتكب في مناطق مختلفة من العالم.


وأضاف: "يكفي أن ننظر إلى غزة ولبنان وفلسطين وغيرها، حيث تُلقى القنابل ويُقتل المدنيون بلا أي اعتبار للنساء أو الأطفال أو كبار السن، ومع ذلك يتحدث هؤلاء عن حقوق الإنسان"، واصفاً الوضع بأنه "كارثي بكل معنى الكلمة".

اعترف الرئيس الإيراني الرئيس الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شعب المال للعقوبات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تبحث توفير فرص عمل لأسر برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة فى قناة السويس

وزارة الطيران

حوادث الطائرات تتعاون مع وزارة الاتصالات لتعزيز مجالات الفحص والتحاليل

جةلة للمركز لمكافحة الافات

للتأكد من سلامة المحاصيل.. المركزية لمكافحة الآفات تختتم جولة تفقدية لمحافظات الصعيد والبحر الأحمر

بالصور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد