الرئيس الإيراني للشعب: تطلبون المزيد من المال.. فمن أين نأتي به؟

في واحدة من أصعب اللحظات، اعترف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للشعب بقوله لهم :أنتم "تطلبون المزيد من المال؟.. نحن استنفدنا كل ما لدينا بالفعل.. تريدون رواتب أعلى بدون ضرائب؟.. من أين نأتي بالأموال؟.. نفطنا يخضع للعقوبات"، وفق ما ذكرت صحف عدة.

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن أعداء إيران يتظاهرون بالتعاطف مع الشعب الإيراني، في وقت يواصلون فيه فرض العقوبات ومنع التعاملات الاقتصادية، معتبراً ذلك تناقضاً صارخاً في الموقف الغربي تجاه بلاده.

وفي كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الوطني حول وضع المجالس المحلية ومشاركة الشعب في الدستور، أشار بزشكيان إلى أن الغرب "يحسد الجمهورية على الإنجازات التي حققتها"، مضيفاً أن الأطراف المعادية "تطمع في إيران لأنها تجاوزت مراحل عبة من التطور والتقدم".



وقال: "من جهة يفرضون العقوبات ويغلقون كل السبل اللازمة لتنمية المجتمع، ومن جهة أخرى يُظهرون التعاطف مع شعبنا"، معتبراً أن هذا السلوك يكشف ازدواجية المعايير.

وفي سياق متصل، انتقد الرئيس الإيراني ما وصفه بـ"تشدّق مرتكبي القتل والنهب بحقوق الإنسان"، متسائلاً عمّن يتحمّل مسؤولية المجازر التي تُرتكب في مناطق مختلفة من العالم.



وأضاف: "يكفي أن ننظر إلى غزة ولبنان وفلسطين وغيرها، حيث تُلقى القنابل ويُقتل المدنيون بلا أي اعتبار للنساء أو الأطفال أو كبار السن، ومع ذلك يتحدث هؤلاء عن حقوق الإنسان"، واصفاً الوضع بأنه "كارثي بكل معنى الكلمة".