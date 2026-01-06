قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بيطرى الوادي الجديد: نجاح عملية تلقيح اصطناعي لأبقار بهدف تعزيز الثروة الحيوانية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تواصل مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، تنفيذ برامج التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الحيواني ودعم منظومة الأمن الغذائي،في إطار جهود المحافظة للنهوض بالثروة الحيوانية وتحسين الصفات الوراثية للحيوانات.

تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الزادي الجديد، والدكتور عصام محمد الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري
وفي هذا السياق، تم تسجيل نتاج أنثى من سلالة «السيمنتال» بعمر شهرين، كأحد النتائج الإيجابية لبرامج التلقيح الاصطناعي ، في خطوة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتحسين السلالات المحلية وزيادة معدلات الإنتاج من اللحوم والألبان.

أجرى عملية التلقيح الاصطناعي الدكتور سيد محمود سيد، طبيب الوحدة البيطرية بمركز بلاط، تحت إشراف الدكتور رمضان متولي مدير الإدارة، وبناءً على تعليمات الدكتور عصام محمد كومي مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد.

في سياق متصل، وبناءً على توجيهات الدكتور عصام محمد كومي، وتحت إشراف الدكتور صبحي عبد المختار مدير الإدارة البيطرية بالداخلة، تم اليوم، تنفيذ جولة مرور ومتابعة على الوحدة البيطرية بقرية الهنداو، للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمربين.

وجرت المتابعة من خلال لجنة مشكلة برئاسة الدكتور صبحي عبد المختار، وعضوية كل من الدكتورة منى أحمد عبدالسلام رئيس قسم الرعاية والعلاج، والدكتورة آمال حسن رئيس قسم الأمراض المشتركة، وبحضور طبيب الوحدة الدكتور حسن محمد رأفت، وتم تفقد الأقسام المختلفة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية.

وأكد مسؤولو المديرية أن هذه الجولات تأتي في إطار رفع كفاءة الوحدات البيطرية، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية للحيوان، وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وخدمة المربين بمحافظة الوادي الجديد.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد طب بيطري

