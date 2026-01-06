كنائس محافظات الجمهورية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

تشهد كنائس مختلف محافظات الجمهورية، استعداداًت للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقد شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، نائبا عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد داعيا أن يكون العيد سعيدا على كل المصريين ، وأن يديم السلام والمحبة والتسامح فى أرض الوطن .

وأكد محافظ القاهرة أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد .

وفي محافظة شمال سيناء أكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، في إطار الاستعدادات لاستقبال الاحتفال بعد الميلاد المجيد ، مشيرا إلى الانتشار المكثف للفرق الطبية في محيط الكنائس والأماكن العامة بمدن ومراكز المحافظة ، لتقديم الخدمات الصحية للأخوة الأقباط، وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات المختلفة.

ومن جانبها، أوضحت مدير الطب العلاجي بشمال سيناء، الدكتورة مني يوسف حرب ، أن الفرق الطبية قامت خلال تواجدها داخل الكنائس ومحيطها من خلال العيادات المتنقلة، بتقديم الخدمات الصحية للأخوة الأقباط والمواطنين المترددين، وذلك ضمن فعاليات المبادرات الرئاسية الصحية "100مليون صحة"، والتي تشمل الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، ، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وبدورها أكدت مسؤول المبادرات بالمديرية ،الدكتورة نورهان ناصر، انتشار أكثر من فريق من فرق المبادرات الرئاسية لتقديم جميع خدمات المبادرات والرعاية الصحية خلال فترة الاحتفالات، بالإضافة إلى ذلك تقوم فرق التثقيف الصحي التابعة لمديرية الصحة بجهود مكثفة لتقديم التوعية الصحية للمواطنين في محيط الكنائس وأماكن التجمعات، وحيث تركز هذه الجهود على نشر الوعي حول كيفية الحفاظ على الصحة والسلامة خلال فترة الاحتفالات.

ومن جهته قال أخصائي صحة المجتمع بمديرية الصحة ، فتحي عثمان، إن المديرية تعمل بتنسيق كامل مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية في المحافظة لضمان سلامة وصحة جميع المواطنين خلال هذه المناسبة، مؤكدا جاهزية الفرق الطبية لتقديم الدعم والرعاية الصحية اللازمة على مدار الساعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وفي الوادي الجديد، تشهد كنائس المحافظة ، تكثيف إجراءات أمنية مشددة استعداداً للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وإقامة القداس مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الأقباط على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.



وتم فرض إجراءات أمنية مشددة في الشوارع والميادين المختلفة وتعزيز الإجراءات الأمنية والتمركزات والدوريات الأمنية بشكل مستمر في الشوارع المحيطة بالكنائس، فضلا عن فرض طوق أمني، ووضع حواجز وبوابات إلكترونية وتعزيز الخدمات والتمركزات بمحيط كافة الكنائس التابعة لإيبارشية الوادي الجديد للأقباط الأرثوذكس، وخاصة الشوارع المؤدية إلى كنيسة العذراء مريم بالخارجة ومقر مطرانية الوادي الجديد؛ لضمان تأمينها وتوفير المناخ الملائم للأقباط أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، خاصة وأن كنيسة العذراء مريم بالخارجة تشهد حضورا كثيفا للأقباط في الأعياد والمناسبات القبطية.



ويترأس قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الثلاثاء الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، بمعاونة الآباء الكهنة والقساوسة والشمامسة، بجانب إقامة قداسات العيد بكنيسة الشهيد مارجرجس بالداخلة وكنائس الفرافرة، بحضور شعب الكنيسة.



وفي جنوب سيناء، انعقد اجتماع غرفة الطوارئ بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، برئاسة رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، الدكتور أيمن رخا، تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز الجاهزية الطبية ورفع كفاءة الاستجابة خلال فترات الأعياد والمناسبات الرسمية.



وذكر المركز الإعلامي للهيئة في بيان صحفي، أن الاجتماع تناول متابعة مستوى الاستعدادات في كافة المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية على مدار الساعة، وتوفر الكوادر الطبية والتمريضية، إلى جانب جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال والرعايات المركزة وبنك الدم، لضمان التعامل الفوري مع أي طوارئ محتملة.



كما استعرض الاجتماع خطط الطوارئ المعتمدة وآليات التدخل السريع، مع التأكيد على تفعيل غرف العمليات الفرعية داخل المنشآت الصحية، وتعزيز قنوات التنسيق والتواصل بين المستشفيات ومنظومة الإسعاف لضمان سرعة نقل الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في التوقيت المناسب.



وفي الدقهلية، تابع المحافظ، اللواء طارق مرزوق، اليوم الثلاثاء، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال حملات النظافة ورفع الإشغالات في عدد من شوارع وميادين المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، في إطار الاستعدادات الجارية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، بحضور اللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، وأحمد حمدي مدير الشبكة.



وأكد المحافظ، في بيان صحفي، حرصه على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة، في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، ويعكس المظهر الحضاري للمحافظة خلال الاحتفالات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.



وشدد على استمرار الحملات اليومية للنظافة ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين العامة، مع المتابعة المستمرة لأداء شركات النظافة، والتأكد من رفع كافة التراكمات والمخلفات أولًا بأول، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.



وأشار إلى أن المتابعة عبر الشبكة الوطنية تأتي ضمن منظومة العمل المتكامل التي تعتمدها المحافظة، بما يتيح سرعة رصد الملاحظات والتعامل الفوري معها، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه أعمال النظافة، وخاصة خلال المناسبات والأعياد.



وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أفضل مستوى من الخدمات، بما يحقق راحة المواطنين ويعزز من مظاهر التلاحم الوطني.