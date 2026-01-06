قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس مصر.. كوت ديفوار تتقدم على بوركينا فاسو في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025
حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور
أحمد موسى : مبادرة حياة كريمة فكرة عبقرية .. الطلبة كانت بتقعد على الأرض
وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه .. قدم الآن
أحمد موسى: الاستقبال الذي يلقاه الرئيس السيسي يعبر عن التقدير الكبير له
أسعار الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء
مسؤول سوري: تقدم المفاوضات مع إسرائيل مستحيل دون جدول زمني واضح للانسحاب
السيسي: وحدة المصريين صمام الأمان ولن نسمح بالمساس بتماسك الشعب
من كاتدرائية ميلاد المسيح.. الرئيس السيسي: وصيتي لكم «وحدتنا»
أحمد موسى : دخول الغاز إلى قرى مصر حلم تحقق في عهد الرئيس السيسي
بريطانيا وأمريكا على موعد مع وضع ضمانات أمنية لأوكرانيا
البابا تواضروس يحتفل بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كنائس محافظات الجمهورية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

عيد الميلاد المجيد.. أرشيفية
عيد الميلاد المجيد.. أرشيفية
ميرنا رزق

تشهد كنائس مختلف محافظات الجمهورية، استعداداًت للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقد شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، نائبا عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد داعيا أن يكون العيد سعيدا على كل المصريين ، وأن يديم السلام والمحبة والتسامح فى أرض الوطن .

وأكد محافظ القاهرة أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد 

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد .

وفي محافظة شمال سيناء أكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، في إطار الاستعدادات لاستقبال الاحتفال بعد الميلاد المجيد ، مشيرا إلى الانتشار المكثف للفرق الطبية في محيط الكنائس والأماكن العامة بمدن ومراكز المحافظة ، لتقديم الخدمات الصحية للأخوة الأقباط، وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات المختلفة.

ومن جانبها، أوضحت مدير الطب العلاجي بشمال سيناء، الدكتورة مني يوسف حرب ، أن الفرق الطبية قامت خلال تواجدها داخل الكنائس ومحيطها من خلال العيادات المتنقلة، بتقديم الخدمات الصحية للأخوة الأقباط والمواطنين المترددين، وذلك ضمن فعاليات المبادرات الرئاسية الصحية "100مليون صحة"، والتي تشمل الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، ، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وبدورها أكدت مسؤول المبادرات بالمديرية ،الدكتورة نورهان ناصر، انتشار أكثر من فريق من فرق المبادرات الرئاسية لتقديم جميع خدمات المبادرات والرعاية الصحية خلال فترة الاحتفالات، بالإضافة إلى ذلك تقوم فرق التثقيف الصحي التابعة لمديرية الصحة بجهود مكثفة لتقديم التوعية الصحية للمواطنين في محيط الكنائس وأماكن التجمعات، وحيث تركز هذه الجهود على نشر الوعي حول كيفية الحفاظ على الصحة والسلامة خلال فترة الاحتفالات.

ومن جهته قال أخصائي صحة المجتمع بمديرية الصحة ، فتحي عثمان، إن المديرية تعمل بتنسيق كامل مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية في المحافظة لضمان سلامة وصحة جميع المواطنين خلال هذه المناسبة، مؤكدا جاهزية الفرق الطبية لتقديم الدعم والرعاية الصحية اللازمة على مدار الساعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وفي الوادي الجديد، تشهد كنائس المحافظة ، تكثيف إجراءات أمنية مشددة استعداداً للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وإقامة القداس مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الأقباط على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.


وتم فرض إجراءات أمنية مشددة في الشوارع والميادين المختلفة وتعزيز الإجراءات الأمنية والتمركزات والدوريات الأمنية بشكل مستمر في الشوارع المحيطة بالكنائس، فضلا عن فرض طوق أمني، ووضع حواجز وبوابات إلكترونية وتعزيز الخدمات والتمركزات بمحيط كافة الكنائس التابعة لإيبارشية الوادي الجديد للأقباط الأرثوذكس، وخاصة الشوارع المؤدية إلى كنيسة العذراء مريم بالخارجة ومقر مطرانية الوادي الجديد؛ لضمان تأمينها وتوفير المناخ الملائم للأقباط أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، خاصة وأن كنيسة العذراء مريم بالخارجة تشهد حضورا كثيفا للأقباط في الأعياد والمناسبات القبطية.


ويترأس قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الثلاثاء الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، بمعاونة الآباء الكهنة والقساوسة والشمامسة، بجانب إقامة قداسات العيد بكنيسة الشهيد مارجرجس بالداخلة وكنائس الفرافرة، بحضور شعب الكنيسة.


وفي جنوب سيناء، انعقد اجتماع غرفة الطوارئ بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، برئاسة رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، الدكتور أيمن رخا، تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز الجاهزية الطبية ورفع كفاءة الاستجابة خلال فترات الأعياد والمناسبات الرسمية.


وذكر المركز الإعلامي للهيئة في بيان صحفي، أن الاجتماع تناول متابعة مستوى الاستعدادات في كافة المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية على مدار الساعة، وتوفر الكوادر الطبية والتمريضية، إلى جانب جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال والرعايات المركزة وبنك الدم، لضمان التعامل الفوري مع أي طوارئ محتملة.


كما استعرض الاجتماع خطط الطوارئ المعتمدة وآليات التدخل السريع، مع التأكيد على تفعيل غرف العمليات الفرعية داخل المنشآت الصحية، وتعزيز قنوات التنسيق والتواصل بين المستشفيات ومنظومة الإسعاف لضمان سرعة نقل الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في التوقيت المناسب.


وفي الدقهلية، تابع المحافظ، اللواء طارق مرزوق، اليوم الثلاثاء، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال حملات النظافة ورفع الإشغالات في عدد من شوارع وميادين المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، في إطار الاستعدادات الجارية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، بحضور اللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، وأحمد حمدي مدير الشبكة.


وأكد المحافظ، في بيان صحفي، حرصه على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة، في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، ويعكس المظهر الحضاري للمحافظة خلال الاحتفالات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.


وشدد على استمرار الحملات اليومية للنظافة ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين العامة، مع المتابعة المستمرة لأداء شركات النظافة، والتأكد من رفع كافة التراكمات والمخلفات أولًا بأول، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.


وأشار إلى أن المتابعة عبر الشبكة الوطنية تأتي ضمن منظومة العمل المتكامل التي تعتمدها المحافظة، بما يتيح سرعة رصد الملاحظات والتعامل الفوري معها، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه أعمال النظافة، وخاصة خلال المناسبات والأعياد.


وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أفضل مستوى من الخدمات، بما يحقق راحة المواطنين ويعزز من مظاهر التلاحم الوطني.

الوادي الجديد الشوارع والميادين القداس عيد الميلاد المجيد محافظات الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

حسام حسن

عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

المدارس المصرية اليابانية 2026

الشروط والخطوات.. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

بالصور

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد