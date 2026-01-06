قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

برعاية ترامب.. إعلان أميركي سوري إسرائيلي عن إنشاء خلية تنسيق أمني ودبلوماسي مشتركة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا، في بيان مشترك صدر اليوم، التوصل إلى تفاهمات وصفت بالاستراتيجية، توجت بقرار إنشاء آلية تنسيق أمني وديبلوماسي ثلاثية، وذلك عقب اجتماع رفيع المستوى عقد في العاصمة الفرنسية باريس، وبرعاية مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح البيان أن الأطراف الثلاثة اتفقت على تأسيس ما سمي بـ"آلية الدمج المشتركة" (Joint Fusion Mechanism)، وهي خلية اتصال دائمة تهدف إلى تعزيز التنسيق الفوري والمستمر بين الجانبين السوري والإسرائيلي، تحت إشراف أمريكي مباشر.

وبحسب البيان، ستتولى الآلية الجديدة عددا من المهام الأساسية، من بينها تبادل المعلومات الاستخباراتية، والعمل على خفض التصعيد العسكري ميدانيا، إضافة إلى تنسيق المواقف الديبلوماسية، وفتح قنوات لبحث فرص التعاون الاقتصادي والتجاري في المستقبل.

وشددت الأطراف على أن المباحثات ركزت على مبدأ احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مقابل ضمان أمن إسرائيل، مع التزام متبادل بالسعي نحو ترتيبات أمنية مستدامة من شأنها الحد من التوترات ومنع أي احتكاكات غير محسوبة.

وأكد البيان أن خلية التنسيق ستعمل كمنصة دائمة لمعالجة أي تطورات طارئة، وتفادي سوء الفهم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي ختام البيان، رحبت الولايات المتحدة بهذه الخطوة، معتبرة أنها تشكل نموذجا للتعاون بين الدول ذات السيادة، وأكدت أن هذا التفاهم يعكس رغبة مشتركة في تجاوز صراعات الماضي وبناء مستقبل أكثر أمنا وازدهارا للأجيال القادمة في المنطقة.

