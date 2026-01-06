برلماني: ملف الإسكان يمثل أولوية إستراتيجية لتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة

أكد الدكتور أحمد عبد المجيد، عضو مجلس النواب، أن استلامه كارنيه العضوية في مجلس النواب الجديد يمثل بداية مسؤولية وطنية كبيرة، داعيًا إلى أن تكون الفترة المقبلة محطة عمل جاد لخدمة المواطنين ومتابعة الملفات الحيوية التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.

وأشار، عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن من أبرز أولوياته داخل المجلس الجديد ملف الإسكان، باعتباره قطاعًا استراتيجيًا يؤثر على التنمية المستدامة وجودة الحياة للمواطنين، موضحًا أن الاهتمام بالإسكان يرتبط بشكل مباشر بخلق مجتمعات حضرية متكاملة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للأسر، مع مراعاة التوازن بين التوسع العمراني وحماية الموارد الطبيعية.

وقال النائب، إن تركيزه سينصب على متابعة البرامج الحكومية للإسكان الاجتماعي والمحدود الدخل، والعمل على اقتراح وتعديل التشريعات التي تسهل الإجراءات أمام المواطنين للحصول على وحداتهم، وتيسير حصولهم على التمويل المناسب، مع التأكد من جودة التنفيذ ومطابقة المشروعات للمواصفات الفنية والمعايير البيئية.

وأوضح النائب، أن دوره البرلماني سيشمل أيضًا دراسة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، سواء على مستوى التكلفة أو البنية التحتية أو التوزيع العادل للمشروعات، والعمل على إيجاد حلول عملية تضمن استفادة أكبر عدد من المواطنين، وتعزز دور الدولة في توفير السكن اللائق.

وأضاف الدكتور احمد عبد المجيد، أنه يسعى إلى التنسيق مع الجهات التنفيذية واللجان المعنية داخل البرلمان لمتابعة المشروعات الإسكانية الكبرى، ومتابعة آليات التمويل والدعم، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدفات التنموية ضمن خطة الدولة للنهوض بالقطاع.