لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
تكنولوجيا وسيارات

مع إنطلاقه رسميا ..إليك أهم مواصفات هاتف Z11 Turbo

لمياء الياسين

 أكدت شركة iQOO رسميًا إطلاق هاتف Z11 Turbo اليوم. سيُطرح الهاتف الذكي الجديد في الصين يوم 15 يناير، مُركزًا على الأداء العالي وعمر البطارية الطويل، بالإضافة إلى مواصفات تقنية رائدة. ورغم أن iQOO قد شاركت بعض التفاصيل الرسمية إليك أهم موصفاته.

مواصفات هاتف iQOO Z11 Turbo


من المتوقع أن يتميز هاتف iQOO Z11 Turbo بشاشة OLED من نوع LTPS مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث سلس يبلغ 144 هرتز. ويُقال إن الشاشة مزودة بمستشعر بصمة مدمج بالموجات فوق الصوتية، بينما صُمم الهاتف بإطار معدني في المنتصف وغطاء خلفي زجاجي. وعلى الرغم من احتوائه على بطارية كبيرة، يُتوقع أن يبلغ سمك الجهاز 7.9 ملم فقط ووزنه حوالي 202 جرام.

من المتوقع أن يكون الأداء من أبرز مميزات الجهاز، حيث يعمل Z11 Turbo بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس . ويأتي هذا المعالج مزودًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x وذاكرة تخزين UFS 4.1 في عدة إصدارات، تشمل خيارات مثل 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

على الجانب الآخر  هاتف Z11 Turbo سيأتي ببطارية سعتها 7600 مللي أمبير، وهي الأكبر في هاتف بهذا الحجم. ومن المتوقع أن يدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط، مما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي المكثف. كما يُتوقع أن يعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة OriginOS 6.

يُقال إنّ مواصفات الكاميرا تشمل كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. أما في الخلف، فمن المتوقع أن يضم الهاتف كاميرا رئيسية من سامسونج HP5 بدقة 200 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. كما يُتوقع أن يتمتع الجهاز بمقاومة للغبار والماء بمعياري IP68 وIP69.

سعر هاتف iQOO Z11 Turbo 

سعر هاتف iQOO Z11 Turbo 

من المتوقع أن يبدأ سعر هاتف iQOO Z11 Turbo في الصين من 2500 يوان، أي ما يعادل تقريبًا 29000 روبية هندية. وتشمل خيارات الألوان المتاحة الأسود والأبيض والفضي والأزرق والوردي. وتشير التقارير أيضًا إلى إمكانية إعادة تسمية الجهاز باسم iQOO 15R في أسواق عالمية مختارة.

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

رشيد تبدأ حفر اول بئر في حقل غاز غرب مينا الشهر القادم

البترول: رشيد تبدأ حفر أول بئر في حقل غاز غرب مينا الشهر القادم

جانب من الاجتماع

رئيس مياه الشرب بالجيزة يبحث التعاون مع شركة متخصصة في تقنيات المعالجة

إي إف چي هيرميس

«هيرميس» تقود صفقة إصدار حقوق اكتتاب بقيمة 658 مليون درهم لشركة «ديبا» في ناسداك دبي

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

