مع إنطلاقه رسميا ..إليك أهم مواصفات هاتف Z11 Turbo

أكدت شركة iQOO رسميًا إطلاق هاتف Z11 Turbo اليوم. سيُطرح الهاتف الذكي الجديد في الصين يوم 15 يناير، مُركزًا على الأداء العالي وعمر البطارية الطويل، بالإضافة إلى مواصفات تقنية رائدة. ورغم أن iQOO قد شاركت بعض التفاصيل الرسمية إليك أهم موصفاته.

مواصفات هاتف iQOO Z11 Turbo



من المتوقع أن يتميز هاتف iQOO Z11 Turbo بشاشة OLED من نوع LTPS مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث سلس يبلغ 144 هرتز. ويُقال إن الشاشة مزودة بمستشعر بصمة مدمج بالموجات فوق الصوتية، بينما صُمم الهاتف بإطار معدني في المنتصف وغطاء خلفي زجاجي. وعلى الرغم من احتوائه على بطارية كبيرة، يُتوقع أن يبلغ سمك الجهاز 7.9 ملم فقط ووزنه حوالي 202 جرام.

من المتوقع أن يكون الأداء من أبرز مميزات الجهاز، حيث يعمل Z11 Turbo بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس . ويأتي هذا المعالج مزودًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x وذاكرة تخزين UFS 4.1 في عدة إصدارات، تشمل خيارات مثل 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

على الجانب الآخر هاتف Z11 Turbo سيأتي ببطارية سعتها 7600 مللي أمبير، وهي الأكبر في هاتف بهذا الحجم. ومن المتوقع أن يدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط، مما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي المكثف. كما يُتوقع أن يعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة OriginOS 6.

يُقال إنّ مواصفات الكاميرا تشمل كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. أما في الخلف، فمن المتوقع أن يضم الهاتف كاميرا رئيسية من سامسونج HP5 بدقة 200 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. كما يُتوقع أن يتمتع الجهاز بمقاومة للغبار والماء بمعياري IP68 وIP69.

سعر هاتف iQOO Z11 Turbo

سعر هاتف iQOO Z11 Turbo

من المتوقع أن يبدأ سعر هاتف iQOO Z11 Turbo في الصين من 2500 يوان، أي ما يعادل تقريبًا 29000 روبية هندية. وتشمل خيارات الألوان المتاحة الأسود والأبيض والفضي والأزرق والوردي. وتشير التقارير أيضًا إلى إمكانية إعادة تسمية الجهاز باسم iQOO 15R في أسواق عالمية مختارة.