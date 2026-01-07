قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

جلسة صلح عرفية تسدل الستار على واقعة اصطحاب طـ.فل قسرا من والده في كفر الشيخ.. تفاصيل

جلسة صلح عرفية تسدل الستار على واقعة اصطحاب طفل قسرا من والده في كفر الشيخ
جلسة صلح عرفية تسدل الستار على واقعة اصطحاب طفل قسرا من والده في كفر الشيخ
ياسمين القصاص

شهدت محافظة كفر الشيخ واقعة أثارت حالة واسعة من الجدل والتعاطف بين المواطنين، بعدما انتشر مقطع فيديو يوثق محاولة اصطحاب طفل قسرا على يد والده، في مشهد إنساني مؤثر كشف عن أبعاد قانونية واجتماعية معقدة، ناتجة عن نزاع أسري لم يُحسم بشكل نهائي.

تفاصيل المشهد المتداول

أظهر الفيديو طفلين يسيران بهدوء في أحد شوارع المحافظة، قبل أن تتوقف بجوارهما سيارة بصورة مفاجئة، وينزل منها شخص حاول الإمساك بأحد الطفلين بالقوة.

وفي لحظات مشحونة بالتوتر، برزت شجاعة الطفل الآخر الذي لم يهرب أو يتراجع، بل تمسك بصديقه محاولا منعه من الابتعاد، ومقاوما الخاطف بكل ما يملك من قوة، في مشهد لاقى تعاطفا واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

جلسة عرفية لإنهاء الخلاف

وفي إطار الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة، عقدت جلسة صلح عرفية بمدينة مسير، أنهت الخلاف القائم بين أسرة والد الطفل محمد مجدي ووالدته، وذلك بعد أن أصبحت الواقعة محط اهتمام واسع داخل المحافظة وخارجها.

تشكيل الجلسة العرفية

انعقدت الجلسة برئاسة الشيخ إبراهيم العتربي، وشارك في عضويتها كل من سعد صحصاح وأحمد زياد، وبحضور عدد من أهالي قرية الصنفاوي التي تقيم بها أسرة رمزي زبادي، وجدة الطفل سهير رمزي زيادي، إلى جانب أسرة مجدي محمد والد الطفل، وعدد من مشايخ القريتين وكبار العائلات، بالإضافة إلى هيثم كرم.

وجاءت الجلسة في إطار مساع ودية تهدف إلى احتواء الخلاف وإنهائه دون تصعيد، خاصة بعد الجدل الكبير الذي صاحب الواقعة.

الاتفاق على تصفية الخلافات

أسفرت الجلسة عن الاتفاق على تسوية جميع الخلافات الأسرية بين الطرفين، مع تعهد الجميع بعدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا.

كما تم التأكيد على احترام الحقوق القانونية لكافة الأطراف، والالتزام باللجوء إلى الطرق السلمية والرسمية في حال نشوب أي نزاعات لاحقة، مع ضمان حقوق الطفل محمد وشقيقته عائشة مستقبلا، على أن يتم توثيق هذا الاتفاق رسميًا بمحكمة الأسرة.

قوبلت خطوة التصالح بارتياح كبير بين أهالي مدينة مسير وقرية الصنفاوي ومحافظة كفر الشيخ بوجه عام، حيث أعرب المواطنون عن أملهم في طي صفحة الخلاف وعودة الاستقرار الأسري، حفاظا على مصلحة الأطفال وعدم الزج بهم في نزاعات الكبار.

تعود تفاصيل الحادث إلى تداول مقطع فيديو يُظهر والد الطفل محمد، بصحبة أحد أصدقائه، أثناء محاولته أخذ نجله بالقوة مستخدمًا سيارة ملاكي من نوع هيونداي ذهبية اللون، وهو ما أثار استياءا واسعا بين الأهالي.

وعلى إثر ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأب وصديقه، والتحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر رسمي بمركز الشرطة.

وأكد محمد زبادي، جد الطفل محمد مجدي، أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط الأب الذي ظهر في الفيديو المتداول، مشيرا إلى أن الطفل الذي بدا شجاعا في المقطع هو خال الطفل، والذي حاول إنقاذ ابن شقيقته ومنع اختطافه من والده المنفصل عن والدته.

وأوضح أن الطفل أعيد إلى والدته، وأن الأسرة كانت متواجدة بمركز شرطة كفر الشيخ لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف أن الخلافات بين الأب والأم منظورة أمام محكمة الأسرة، وأن محاولة الخال الدفاع عن الطفل جاءت بدافع الخوف عليه، رغم فشل محاولته في منع الأب في البداية.

بلاغات وتحرك أمني

كانت مديرية أمن كفر الشيخ قد تلقت عدة بلاغات بشأن الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي تضمن ادعاءات حول اختفاء طفل من أمام منزله واختطافه داخل سيارة ملاكي.
وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية للتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها، إلى أن تم التوصل للحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية، قبل أن تنتهي الأزمة بالتصالح العرفي بين الطرفين.

جرائم كفر الشيخ خطف طفل والد الطفل مشاكل أسرية خلافات الزوجين

