عيد الميلاد في الغربية.. توزيع هدايا الرئيس على الأطفال ورسائل وحدة وطنية من قلب الكنائس

استكمل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولته الاحتفالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث قام بزيارة الكنائس بمركزي المحلة الكبرى وسمنود لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط ومشاركتهم فرحة العيد، مؤكداً أن الأعياد الدينية تمثل مناسبات وطنية جامعة تعكس عمق الترابط بين أبناء الوطن الواحد. وجاءت الزيارة بحضور اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، واللواء محمد الجندي مدير إدارة الأمن الوطني، والدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، والعقيد محمد يحيى رئيس هيئة الأمن القومي بالغربية، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات تنفيذية وشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

توجيهات محافظ الغربية

بدأ محافظ الغربية جولته بزيارة كنيسة السيدة العذراء بمدينة المحلة الكبرى، حيث كان في استقباله الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة الكبرى، وعدد من قيادات الكنيسة، وسط ترحيب كبير من المواطنين وأطفال الكنيسة،.

وخلال الزيارة، قدم اللواء أشرف الجندي التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يعيده الله على مصر وشعبها بالخير والسلام، مؤكداً أن هذه المناسبات تمثل ترجمة حقيقية لقوة النسيج الوطني المصري. وقال محافظ الغربية في تصريحاته: «مصر ستظل دائماً وطن المحبة والتعايش، يحتفل فيه أبناؤها معاً بكل مناسباتهم دون تفرقة، وما نراه اليوم هو تأكيد عملي على أن وحدة المصريين هي صمام الأمان الحقيقي لهذا الوطن».

تهنئة الاخوه الأقباط

واختتم محافظ الغربية جولته بزيارة كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بسمنود، أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية بالمحافظة، والتي تحظى بمكانة خاصة لارتباطها بمسار العائلة المقدسة. حيث كان في استقباله القمص أبنوب لويس والقمص بيشوي، وقيادات الكنيسة، معرباً عن فخره بزيارة هذا الصرح الديني والتاريخي، ومشيداً بدوره في ترسيخ القيم الروحية والوطنية. وأكد الجندي أن محافظة الغربية ستظل داعمة لكل ما يعزز التلاحم المجتمعي ويقوي الروابط بين أبناء الوطن، مشدداً على استمرار تواجد القيادات التنفيذية بين المواطنين في مختلف المناسبات، انطلاقاً من إيمان الدولة بأن قوة مصر في وحدة شعبها وتماسكه.

توزيع هدايا الرئيس

وفي لفتة إنسانية حظيت بتقدير واسع، قام محافظ الغربية بتوزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأطفال داخل الكنائس، حيث حرص على التحدث معهم ومشاركتهم فرحتهم، مؤكداً أن هذه الهدايا تحمل رسالة محبة واهتمام من القيادة السياسية لكل أطفال مصر دون استثناء. وأضاف الجندي: «هدايا الرئيس تعكس حرص الدولة على إسعاد الأطفال ومشاركتهم أفراحهم، وتؤكد أن القيادة السياسية تضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، وتحرص على دعم قيم الانتماء والوحدة منذ الصغر».