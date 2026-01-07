قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
صدقي صخر يعلن عن الحلقات الأخيرة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل بصور من الكواليس
قالت لزميلها بحبك.. اعترافات موظف هشم رأس ابنته بتوكة حزام
ماشي برخصة منتهية .. حبس السائق المتهم بمعاكسة فتاة في مركز أخميم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عيد الميلاد في الغربية.. توزيع هدايا الرئيس على الأطفال ورسائل وحدة وطنية من قلب الكنائس

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استكمل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولته الاحتفالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث قام بزيارة الكنائس بمركزي المحلة الكبرى وسمنود لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط ومشاركتهم فرحة العيد، مؤكداً أن الأعياد الدينية تمثل مناسبات وطنية جامعة تعكس عمق الترابط بين أبناء الوطن الواحد. وجاءت الزيارة بحضور اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، واللواء محمد الجندي مدير إدارة الأمن الوطني، والدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، والعقيد محمد يحيى رئيس هيئة الأمن القومي بالغربية، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات تنفيذية وشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

توجيهات محافظ الغربية 

بدأ محافظ الغربية جولته بزيارة كنيسة السيدة العذراء بمدينة المحلة الكبرى، حيث كان في استقباله الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة الكبرى، وعدد من قيادات الكنيسة، وسط ترحيب كبير من المواطنين وأطفال الكنيسة،.

وخلال الزيارة، قدم اللواء أشرف الجندي التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يعيده الله على مصر وشعبها بالخير والسلام، مؤكداً أن هذه المناسبات تمثل ترجمة حقيقية لقوة النسيج الوطني المصري. وقال محافظ الغربية في تصريحاته: «مصر ستظل دائماً وطن المحبة والتعايش، يحتفل فيه أبناؤها معاً بكل مناسباتهم دون تفرقة، وما نراه اليوم هو تأكيد عملي على أن وحدة المصريين هي صمام الأمان الحقيقي لهذا الوطن».

تهنئة الاخوه الأقباط 

واختتم محافظ الغربية جولته بزيارة كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بسمنود، أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية بالمحافظة، والتي تحظى بمكانة خاصة لارتباطها بمسار العائلة المقدسة. حيث كان في استقباله القمص أبنوب لويس والقمص بيشوي، وقيادات الكنيسة، معرباً عن فخره بزيارة هذا الصرح الديني والتاريخي، ومشيداً بدوره في ترسيخ القيم الروحية والوطنية. وأكد الجندي أن محافظة الغربية ستظل داعمة لكل ما يعزز التلاحم المجتمعي ويقوي الروابط بين أبناء الوطن، مشدداً على استمرار تواجد القيادات التنفيذية بين المواطنين في مختلف المناسبات، انطلاقاً من إيمان الدولة بأن قوة مصر في وحدة شعبها وتماسكه.

توزيع هدايا الرئيس 

وفي لفتة إنسانية حظيت بتقدير واسع، قام محافظ الغربية بتوزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأطفال داخل الكنائس، حيث حرص على التحدث معهم ومشاركتهم فرحتهم، مؤكداً أن هذه الهدايا تحمل رسالة محبة واهتمام من القيادة السياسية لكل أطفال مصر دون استثناء. وأضاف الجندي: «هدايا الرئيس تعكس حرص الدولة على إسعاد الأطفال ومشاركتهم أفراحهم، وتؤكد أن القيادة السياسية تضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، وتحرص على دعم قيم الانتماء والوحدة منذ الصغر».

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات هدايا الرئيس الاخوه الأقباط تبادل التهاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

خماسي المنتخب

بالدراجات.. خماسي منتخب مصر في جولة استجمام بمدينة أكادير

الإسماعيلي

تحرك جديد من الإسماعيلي لحل أزمة القيد

ميسي وليفاندوفسكي وياما

ميسي وليفاندوفسكي ويامال.. أرقام قياسية في تاريخ السوبر الإسباني

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد