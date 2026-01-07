قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
200 ميجابكسل.. آبل تكشف سر كاميرا خارقة قد يغير مستقبل الآيفون
رئيس سموحة يتفقد فرع النادي ببرج العرب
الولايات المتحدة تعلن خطة ثلاثية المراحل لفنزويلا وتلمح لتخفيف العقوبات النفطية
قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا
شبهة تلقي رشاوي من إسرائيل.. شكاوى أخلاقية في الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق مع مشرعين
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
ميلانو.. شرطي إيطالي يطلق النار على مصري هاجم فرد شرطة بآلة حادة
ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
نيجيريا وكوت ديفوار في صدارة أكثر المنتخبات تأهلا لربع نهائي أمم إفريقيا
الداخلية السورية تعلن إصابة 3 من عناصرها في مدينة حلب
موسكو: انقطاع الاتصال مع ناقلة النفط الروسية مارينيرا عقب صعود القوات الأمريكية على متنها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بعد زواجها بـ3 أيام.. سارة خليل تكشف كواليس تصوير سفاح الجيزة

الفنانة سارة خليل
الفنانة سارة خليل
إسراء صبري

كشفت الفنانة سارة خليل عن مفارقة لافتة في حياتها الشخصية والمهنية، موضحة أنها بدأت تصوير مسلسل «سفاح الجيزة» بعد زواجها بثلاثة أيام فقط، واصفة التجربة بأنها واحدة من أغرب فترات «شهر العسل» التي قد يمر بها ممثل.

وأوضحت سارة خليل، خلال حوارها ببرنامج «أنا وهو وهي» على قناة «صدى البلد»، أن التصوير جرى في منطقة ناهيا، وهو ما شكّل تجربة استثنائية ومختلفة، جمعت بين أجواء العمل المكثف وبدايات حياتها الزوجية.

وأكدت أن التجربة، رغم غرابتها، كانت ثرية على المستوى المهني، وأسهمت في صقل خبرتها.

وأشار إلى قدرتها على الفصل بين حياتها الشخصية وضغوط العمل، وهو ما تعتبره أحد أهم أسباب استمرارها النفسي والمهني في تقديم أدوار متنوعة.

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

