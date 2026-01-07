بعد زواجها بـ3 أيام.. سارة خليل تكشف كواليس تصوير سفاح الجيزة

كشفت الفنانة سارة خليل عن مفارقة لافتة في حياتها الشخصية والمهنية، موضحة أنها بدأت تصوير مسلسل «سفاح الجيزة» بعد زواجها بثلاثة أيام فقط، واصفة التجربة بأنها واحدة من أغرب فترات «شهر العسل» التي قد يمر بها ممثل.

وأوضحت سارة خليل، خلال حوارها ببرنامج «أنا وهو وهي» على قناة «صدى البلد»، أن التصوير جرى في منطقة ناهيا، وهو ما شكّل تجربة استثنائية ومختلفة، جمعت بين أجواء العمل المكثف وبدايات حياتها الزوجية.

وأكدت أن التجربة، رغم غرابتها، كانت ثرية على المستوى المهني، وأسهمت في صقل خبرتها.

وأشار إلى قدرتها على الفصل بين حياتها الشخصية وضغوط العمل، وهو ما تعتبره أحد أهم أسباب استمرارها النفسي والمهني في تقديم أدوار متنوعة.