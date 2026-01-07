قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قريبًا .. افتتاح عدد من مشروعات «حياة كريمة» بدمياط

اجتماع نائب محافظ
اجتماع نائب محافظ
زينب الزغبي

في إطار المتابعة المستمرة لاستكمال تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة قريبًا.. عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وجهاز التعمير للمدن الجديدة وممثلى الجهات المعنية للشركات والهيئات لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بمشروعات البنية التحتية بنطاق المحافظة، بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة.

وتناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة بالافتتاحات الرئاسية المرتقبة، وموقف القرى، في إطار المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ وجودة الأعمال حيث تم عرض تفصيلا لكافة الاعمال المتبقية لنهو المشروعات وافاد المختصين بجدول زمني لنهو المشروعات بحد اقصي نهاية شهر مارس 2026.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن محافظة دمياط من اوائل المحافظات التي تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بها خلال شهر يناير الجاري حتي تاريخه بنسبة تقريبا ٩٥٪، وتم إخطار دولة مجلس الوزراء رسميًا بذلك.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من التحديات، وبعض المعوقات التى تواجه مشروعات الصرف الصحي، حيث جرى استعراض الحلول الفنية اللازمة لضمان استدامة المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، تم عرض مشروعات معالجة الصرف الصحي بمدينة دمياط الجديدة و تم الإعلان عن توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث لدراسة التخلص من الأملاح باستخدام تقنيات حديثة، كحل علمي متطور لمواجهة مشكلات التربة وتأثيرها على البنية التحتية، بالإضافة إلى التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال المعالجة لرفع كفاءة المحطة بما يسهم في تقديم افضل خدمات للمواطنين.

وأكدت نائب محافظ دمياط أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

حيث اتفقا نائب محافظ دمياط و نائب وزير الاسكان ان محافظة دمياط بناءا علي المؤشرات هي الأعلي في نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمحافظات وتعتبر نموزج بيئي مستدام.
حيث اشار نائب الوزير الي انه تم ادراج انشاء وتطوير ١٢ مشروع جديد للصرف الصحي سعيا لاستكمال المنظومة واعلان المحافظة مخدومة بالكامل كمستهدف الفترة القادمة.

تقدمت المهندسة شيماء الصديق بالشكر لنائب وزير الاسكان علي سرعة الاستجابة وبحث حلول عملية بوجود كافة اطراف التنفيذ والدراسة والتخطيط وان الاجتماع ساهم بشكل فعال في توضيح موقف مشروعات المحافظة ووضع خطة سريعة لنهو المشروعات و تحسين خدمات المرافق بالمحافظة.

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ شيماء الصديق

