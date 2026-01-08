قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
كاف يعيد ذكريات صدام حسام حسن مع مدرب كوت ديفوار في كان 2006
بكين: استعداد الصين لتعميق العلاقات الاقتصادية مع فنزويلا يظل دون تغيير
عادل حقي: ما عنديش ولاد وبنت أخويا هي اللي اتوفت
قطـ.ع الرءوس.. محاكمة سوري بألمانيا بتهمة الضلوع في جرائم ارتكبها داعش
تحقيقات وملفات

تعود للواجهة.. تفاصيل جديدة في واقعة خطف طفل كفر الشيخ

إسراء عبدالمطلب

أثارت واقعة خطف طفل كفر الشيخ ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو وثق لحظة اقتياد الطفل قسرًا من الشارع، ما دفع السلطات للتدخل الفوري واستعادة الطفل.

 الحادثة كشفت عن تفاصيل مثيرة للجدل حول علاقات الأسرة وخلافات الأب مع والدته، بالإضافة إلى أن الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، بحسب تصريحات أفراد الأسرة.

تفاصيل الواقعة

كشفت مصادر مقربة من أسرة الطفل المختطف أن جد وجدة الطفل هما من حررا محضر الاختطاف بقسم الشرطة بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، بينما كانت والدة الطفل متواجدة في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة. وحتى الآن، لم يتضح مدى علمها بما جرى خلال الواقعة.

ونجحت قوة أمنية من مركز شرطة كفر الشيخ في استعادة الطفل المختطف من يد والده وضبط الأب وصديقه، بالإضافة إلى السيارة المستخدمة في الواقعة، بعد أن أثار الفيديو اهتمام المواطنين وتفاعلهم على منصات التواصل الاجتماعي.

إجراءات وزارة الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا أوضحت فيه أن انتشار الفيديو الذي يظهر قيام أحد الأشخاص بخطف طفل من الشارع أدى إلى تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو والد الطفل المختطف. وأقر المتهم أنه عند رؤية نجله مع الطفل الآخر، قام باصطحابه عنوة بسبب خلافات قائمة بينه وبين والدته. كما أيد قائد السيارة الواقعة، ليتم تحرير الطفل والتحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الفاعلين.

تصريحات الأسرة

كشف جد الطفل وعم والدته في تصريحات خاصة أن هذه الواقعة ليست الأولى، مشيرًا إلى أن الأب قام بمحاولة مشابهة قبل عدة أشهر، وعاد الأطفال إلى والدتهم بعد تهديده بتحرير محضر في قسم الشرطة. وأوضح الجد أن رجال الشرطة تصرفوا بسرعة فور وقوع الحادث، وتم استعادة الطفل خلال ساعات قليلة ليعود إلى أحضان جدته، مؤكدين أن الأسرة ستظل حريصة على حماية الأطفال من أي ممارسات قد تعرضهم للخطر.

ومن جانبها، قالت هبة، زوجة عم الطفل محمد المختطف في كفر الشيخ، إن الأسرة لم تكن تتوقع على الإطلاق أن تتطور الأمور إلى ما حدث، موضحة أنهم عندما شاهدوا الطفل لم يخطر ببالهم أن يصل الوضع إلى هذا الحد. 

وأضافت في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن والد الطفل كان يرغب فقط في رؤية ابنه، خاصة أن الطفل محمد كان يقيم لدى والدته منذ عام كامل، وكان يزورهم من وقت لآخر ثم يعود مرة أخرى، كما أن الأطفال كانوا متعلقين بالأسرة بشكل واضح.

وأشارت هبة إلى أن الأزمة بدأت عندما مرض والد الطفل ودخل المستشفى في حالة حرجة، حيث تواصل مع طليقته طالبًا رؤية أبنائه، لكنها رفضت ذلك، وأبلغته بنيتها السفر إلى السعودية برفقة الطفل محمد وشقيقته عائشة. وشددت على أن الأب لم يكن يسعى إلى خطف ابنه، فهو أب ومن حقه رؤية أطفاله، وكل ما كان يريده هو الاطمئنان عليهم ورؤيتهم.

وأضافت أن الطريقة التي لجأ إليها الأب كانت خاطئة، لكنها جاءت بدافع الشوق والحرمان، لافتة إلى أنه لم يرَ أبناءه منذ ثلاثة أشهر، وكل ما يطلبه هو أن يتمكن من رؤيتهم مرة واحدة أسبوعيًا، مؤكدًا تمسكه بحقه الطبيعي كأب في التواصل مع أطفاله.

كفر الشيخ طفل كفر الشيخ خطف طفل كفر الشيخ

