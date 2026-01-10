بالأحمر… إليسا تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور..شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

فستان إليسا في احدث جلسة تصوير

ظهرت إليسا في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأحمر المصنوع من القماش المخملي ونسقت معه أكمام من نفس الخامة.

تزينت إليسا ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إليسا على شعرها المموج المنسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.







