ياسر إبراهيم نجم المنتخب يُوجّه رسالة لجماهير الكرة المصرية .. ماذا قال؟
الفنان فتوح أحمد: السنغال سيكون خصمًا سهلًا للفراعنة
الفنان هشام إسماعيل: منتخب مصر يقترب من تحقيق لقب أمم إفريقيا بأجواء 98
اعتراف مرفوض.. منظمة التعاون الإسلامي لإسرائيل: لن نسمح بتفكيك الدول
أول أيام الموجة 28.. إزالة 14 حالة بناء مخالف بكفر الشيخ| صور
تأهب إسرائيلي وتحذيرات أمريكية.. مخاوف من رد إيراني واسع يستهدف قواعد واشنطن وتل أبيب
أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار
أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
منتخب مصر يتألق ويبدع أمام كوت ديفوار ويبلغ المربع الذهبي بأمم أفريقيا
تآكل بأصابع القدم | ننشر تقرير الطب الشرعي عن مقتل شخص من ذوي الإعاقة| خاص
رغم انتهاء العلاقة.. محمد اليماني ضيف خطيبته السابقة سيرا إبراهيم
حلب بلا ماء.. تصعيد خطير من قسد ينذر بكارثة إنسانية واشتباكات محتملة
ديني

حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج .. الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

مع اقتراب ذكرى الإسراء والمعراج، يتساءل الكثير من المسلمين عن حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج، وخصوصًا فيما يتعلق بمشروعية صيام هذه الليلة. 

في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صيام هذه الليلة جائز، ولكن بشرط ألا يُعتقد أن صيامها واجب أو مخصص دون دليل شرعي.

وأكدت دار الإفتاء أن شهر رجب يعد من الأشهر الحرم التي يستحب فيها كثرة الأعمال الصالحة، ومنها الصيام، استنادًا إلى قوله تعالى: "إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم" (التوبة: 36).

 وأوضحت أن صيام أي يوم من أيام شهر رجب جائز، سواء في بدايته أو في نهايته، بما في ذلك ليلة الإسراء والمعراج، شريطة أن يكون الصيام تطوعًا ولا يُعتقد أنه يجب في هذا اليوم تحديدًا.

أما في ما يتعلق بصيام يوم 27 من رجب، فقد أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكثر من الصيام في الأشهر الحرم، ومنها شهر رجب.

 وأشار إلى أنه لا مانع من صيام يوم 27 رجب إذا كان ذلك جزءًا من عادة المسلم في الصيام أو إذا كان يرغب في الحصول على ثواب الصيام في هذا اليوم، موضحًا أن الصيام في هذا اليوم ليس واجبًا ولا مخصصًا شرعًا.

وفي نفس السياق، أشار الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إلى أن صيام شهر رجب وشعبان يُعد تمهيدًا روحانيًا لشهر رمضان. 

كما أكد أنه لا حرج في صيام ليلة الإسراء والمعراج طالما أن الهدف هو الاحتفاء بذكرى فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم فرائض الإسلام.

من ناحية أخرى، شددت دار الإفتاء المصرية على أن تخصيص صيام يوم معين دون دليل شرعي يعتبر بدعة. 

وأكدت أن العمل الصالح في الأشهر الحرم، بما في ذلك الصيام، يُضاعف أجره، مشيرة إلى أن هناك حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضل الصيام في رجب، حيث قال: "في الجنة قصر لصوام رجب".

وأكدت دار الإفتاء على ضرورة اغتنام شهر رجب بأداء المزيد من الأعمال الصالحة مثل الصلاة والصيام والصدقة، مع ضرورة احترام تعاليم الشريعة وتجنب تخصيص عبادات دون دليل شرعي.

 

الإسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج صيام ليلة الإسراء والمعراج حكم صيام رجب الأشهر الحرم دار الإفتاء صيام التطوع ذكرى الإسراء والمعراج

