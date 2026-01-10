الكانوى والكياك يعقد اجتماعه الخاص بتعديل لائحته وفقا لقانون الرياضة الجديد

عقد الإتحاد المصري للكانوي و الكياك اليوم السبت 10 يناير 2026 بمقر الإتحاد اجتماعه الخاص بتعديل لائحة النظام الأساسي وفقا لتعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2022 , و طبقا لقرار وزير الشباب و الرياضة رقم 1410 لسنة 2025 و الصادر بتاريخ 18 اكتوبر 2025 بشأن ضوابط الإجتماع الخاص للجمعية العمومية للإتحادات الرياضية بشأن توفيق أوضاع الإتحادات الرياضية.

و تم إكتمال النصاب القانوني للإنعقاد و التصديق علي التعديلات الخاصة باللائحة.

و حضر الإجتماع مندوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الحضور و مجلس ادارة الاتحاد و مندوبي وزارة الشباب و الرياضةو اللجنة الأوليمبية و المستشار القضائي.