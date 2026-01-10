وفاة عروس خنقا في تسرب غاز بالحمام بكفر الزيات

شهدت قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل وفاة عروسة في نهاية عقد الثاني من عمرها واصابة عريسها ونقله الي غرفة العناية المركزة بسبب تسريب غاز في الحمام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وصول كل من حازم احمد اسماعيل النجار 23 سنة كفر يعقوب محجوز عناية والمتوفاه ندا ابراهيم الشحات ابو العنين 18 سنة كفر يعقوب

احتباس غاز داخل طوارىء مستشفي كفر الزيات .

تحرك تنفيذي عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتبين أن تسريب غاز وراء الواقعة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.