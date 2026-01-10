قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق نار في الولايات المتحدة.. مقتل 6 أشخاص في مقاطعة كلاي بولاية ميسيسيبي
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وبرد شديد ليلا
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
ماكليسفيلد يفجر كبرى مفاجآت الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي

ماكليسفيلد
ماكليسفيلد
إسراء أشرف

حقق نادي ماكليسفيلد، المنافس في دوري الدرجة السادسة الإنجليزي، واحدة من أكبر مفاجآت الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما أطاح بحامل اللقب كريستال بالاس عقب فوزه عليه بنتيجة 2-1 في مباراة تاريخية.

وأقيمت المواجهة على ملعب ماكليسفيلد الصغير، الذي لا يتجاوز عدد مقاعده 5 آلاف متفرج، في أجواء صنعت واحدة من أكثر ليالي الكأس إثارة، خاصة أن الفريق المضيف يصنف ضمن أندية الهواة.

وافتتح بول دواسون التسجيل لماكليسفيلد في الدقيقة 43، قبل أن يعزز إسحاق بوكلي ريكيت التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 61، ليضع حامل اللقب في موقف صعب.

ورغم محاولة كريستال بالاس العودة في اللقاء، واكتفائه بتقليص الفارق عبر يريمي بينو في الدقيقة 90، إلا أن الوقت لم يسعفه لتفادي الخسارة.

وبهذا الانتصار المدوّي، حجز ماكليسفيلد بطاقة التأهل إلى دور الـ32، موجها صدمة قوية لكريستال بالاس، أحد أبرز فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، في واحدة من أبرز مفاجآت كأس إنجلترا هذا الموسم.

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

الضرائب

تفاصيل إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. المالية تجيب

جانب من الاجتماع

محمد مجيد: البلاستيك التكنولوجي مفتاح الحفاظ على تنافسية الصناعة عالميًا

وزير التموين

جولة بمصنع المنيا.. وزير التموين: حريصون على تطوير صناعة السكر ورفع كفاءة التشغيل

بالصور

بعد طرحها في الأسواق.. فولفو جنوب أفريقيا تستدعي سيارة كهربائية لمخاوف من اشتعالها ‏

فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية

أسباب التبول كل ساعة.. هل له دلالات خطيرة؟

أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة

انخفاض إنتاج السيارات الكهربائية يكبد جنرال موتورز 7 مليارات دولار خسائر

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

