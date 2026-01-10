ماكليسفيلد يفجر كبرى مفاجآت الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي

حقق نادي ماكليسفيلد، المنافس في دوري الدرجة السادسة الإنجليزي، واحدة من أكبر مفاجآت الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما أطاح بحامل اللقب كريستال بالاس عقب فوزه عليه بنتيجة 2-1 في مباراة تاريخية.

وأقيمت المواجهة على ملعب ماكليسفيلد الصغير، الذي لا يتجاوز عدد مقاعده 5 آلاف متفرج، في أجواء صنعت واحدة من أكثر ليالي الكأس إثارة، خاصة أن الفريق المضيف يصنف ضمن أندية الهواة.

وافتتح بول دواسون التسجيل لماكليسفيلد في الدقيقة 43، قبل أن يعزز إسحاق بوكلي ريكيت التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 61، ليضع حامل اللقب في موقف صعب.

ورغم محاولة كريستال بالاس العودة في اللقاء، واكتفائه بتقليص الفارق عبر يريمي بينو في الدقيقة 90، إلا أن الوقت لم يسعفه لتفادي الخسارة.

وبهذا الانتصار المدوّي، حجز ماكليسفيلد بطاقة التأهل إلى دور الـ32، موجها صدمة قوية لكريستال بالاس، أحد أبرز فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، في واحدة من أبرز مفاجآت كأس إنجلترا هذا الموسم.