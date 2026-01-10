قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر
خبير: تناقض خطاب ماكرون وأزمة فرنسا الداخلية تحدان من طموحاتها في الشرق الأوسط
مصر تؤكد رفضها القاطع وإدانتها لأي اعتراف غير مشروع بأرض الصومال
رزق بتوأم بعد 17 سنة زواج.. أزمة قلبية تخطف فرحة حمادة ابن الصف
السجن المؤبد لـ 3 متهمين لحيازتهم مخدرات في الجيزة
انقطاع الإنترنت في إيران 48 ساعة وسط احتجاجات واسعة
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
قراران جمهوريان على الأبواب بعد اكتمال تشكيل مجلس النواب .. تعرف عليهما
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وخطوات الاستعلام والشروط كاملة
رياضة

مهيب عبد الهادي لـ الشحات : عودة حميدة

باسنتي ناجي

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي رسالة خاصة لـ اللاعب حسين الشحات نجم الأهلي ومنتخب مصر.

حسين الشحات 

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عودة حميدة ".

وكان قد كشف الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام جديدة لـ اللاعب حسين الشحات نجم الأهلي.

أرقام حسين الشحات 

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خامس هاتريك لحسين الشحات في تاريخه 

أول هاتريك مصر المقاصة وطنطا 3-3 في الدوري موسم 2016-2017

ثاني هاتريك مصر المقاصة ووادي دجلة 3-3 في الدوري موسم 2016-2017

ثالث هاتريك العين وعجمان 7-0 الدوري الاماراتي موسم 2017-2018

رابع هاتريك الاهلي واطلع بره جنوب السودان 9-0 في دوري أبطال أفريقيا موسم 2019

خامس هاتريك الأهلي وفاركو 4-1 (حتى الأن) في كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات موقف النادي الأهلي من التجديد مع الثنائي حسين الشحات والمالي أليو ديانج، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وحقيقة رحيل أحد الأجانب من القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

تجديد عقد الشحات

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: المسافة بين النادي الأهلي وأليو ديانج أصبحت بعيدة في الوقت الحالي.. إلا إذا قام اللاعب بالتضحية من أجل القلعة الحمراء والموافقة على التجديد بالعرض المالي الذي قدمه مسئولو النادي.

وتابع : النادي الأهلي متمسك بالعرض المالي الذي قدمه لحسين الشحات، ولكن المسافات بين القلعة الحمراء والشحات أقرب من موقف ديانج، بينما أسهم جراديشار بدأت تقل في النادي الأهلي رغم البداية الرائعة ليه، وبدأوا في البحث عن بديل خلال الفترة القادمة.

حسين الشحات الاهلي الزمالك منتخب مصر

