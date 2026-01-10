مهيب عبد الهادي لـ الشحات : عودة حميدة

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي رسالة خاصة لـ اللاعب حسين الشحات نجم الأهلي ومنتخب مصر.

حسين الشحات

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عودة حميدة ".

وكان قد كشف الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام جديدة لـ اللاعب حسين الشحات نجم الأهلي.

أرقام حسين الشحات

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خامس هاتريك لحسين الشحات في تاريخه

أول هاتريك مصر المقاصة وطنطا 3-3 في الدوري موسم 2016-2017

ثاني هاتريك مصر المقاصة ووادي دجلة 3-3 في الدوري موسم 2016-2017

ثالث هاتريك العين وعجمان 7-0 الدوري الاماراتي موسم 2017-2018

رابع هاتريك الاهلي واطلع بره جنوب السودان 9-0 في دوري أبطال أفريقيا موسم 2019

خامس هاتريك الأهلي وفاركو 4-1 (حتى الأن) في كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات موقف النادي الأهلي من التجديد مع الثنائي حسين الشحات والمالي أليو ديانج، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وحقيقة رحيل أحد الأجانب من القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

تجديد عقد الشحات

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: المسافة بين النادي الأهلي وأليو ديانج أصبحت بعيدة في الوقت الحالي.. إلا إذا قام اللاعب بالتضحية من أجل القلعة الحمراء والموافقة على التجديد بالعرض المالي الذي قدمه مسئولو النادي.

وتابع : النادي الأهلي متمسك بالعرض المالي الذي قدمه لحسين الشحات، ولكن المسافات بين القلعة الحمراء والشحات أقرب من موقف ديانج، بينما أسهم جراديشار بدأت تقل في النادي الأهلي رغم البداية الرائعة ليه، وبدأوا في البحث عن بديل خلال الفترة القادمة.