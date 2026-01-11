قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة القاهرة تتفوّق وتتصدّر: 98% معدل إنجاز الشكاوى الإلكترونية خلال 2025
تصعيد إسرائيلي جديد بالطائرات .. غارات وحزام ناري يضرب شمال وجنوب غزة
مُحاكمة فضل شاكر تعود للواجهة.. تفاصيل جديدة تكشف كواليس القضية والأحكام المنتظرة
تشارك في فيلم «4 عرفي» .. أسماء جلال تكشف لـ«صدى البلد» مفاجآت أعمالها الفنية القادمة
عقب وداع «محاربي الصحراء».. رياض محرز يودّع أمم إفريقيا بعد الخروج من ربع النهائي
مصر مش بنخاف من حد.. رد فعل مثير من عمر مرموش بعد الفوز علي كوت ديفوار |صور
تريند إنساني| صاحب صورة «صلي على النبي» يكشف: أتمنى يكون صدقة جارية لوالدي المتوفي منذ شهور
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام
الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب
رئيس ائتلاف ملاك مصر: قانون الإيجار القديم أنهى «عارًا تاريخيًا»
شقيق محمد حمدي: حسام حسن له دور في اكتشافه .. وغيابه خسارة للمنتخب
أخبار البلد

متحف تل بسطا ينظم جولة للتعرف على أدوات مصنوعة من حجر الظران

متحف تل بسطا
متحف تل بسطا
محمد الاسكندرانى

نظم القسم التعليمي بمتحف تل بسطا، جولة إرشادية للطلاب للتعرف على الأدوات المصنوعة من حجر الظران “الصوان”، وذلك في إطار دورة لنشر الوعي الآثري.

أوضحت إدارة متحف تل بسطا، أن في فترة عصور ما قبل التاريخ والممتدة من “ ٧٠٠٠ ق.م إلى ٣٢٠٠ ق.م ” تم إنتاج كمية كبيرة من الأدوات الحجرية تضمنت الأدوات المتنوعة من الظران حيث، وجدت على نطاق واسع على طول نهر النيل و في الصحراء.

متحف تل بسطا


أشارت إدارة المتحف، إلى الأدوات المرتبطة بأنشطة الإعاشة و الحصول على الطعام ، لتوضع حول أو تحت رأس المتوفي في الدفنة، و قد تنوعت الأدوات منها البلطة، المعاول، السكاكين و المكاشط.

يذكر أن مدينة تل بسطة فهي تقع علي بعد حوالي ٨٠ كم شمال شرق القاهرة، و٣ كم جنوب شرق مدينة الزقازيق.

وقد عُرف الموقع منذ العصور القديمة باسم " بر باستت " او " بوباستيس " وهو يعني منزل المعبودة "باستت" المعبودة القديمة بهيئة القطة لمدينة تل بسطة تاريخ طويل من الحفائر التي نُفذت من قِبل البعثات الأجنبية والمصرية، أهمها حفائر العالم " إدوارد نافيل" عام ١٨٨٦-١٨٨٩ والتي أسفرت عن موقع معبد " باستيت الكبير" ومعبد الملك " بيبي الأول "من الأسرة السادسة ، وما يسمي قصر " أمنمحات الثالث" من الأسرة الثانية عشر.
 

متحف تل بسطا تل بسطا حجر الظران أدوات مصنوعة من حجر الظران الصوان

