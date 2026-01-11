قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محفورة في الذاكرة.. صلاح مصدق يودع جماهير الزمالك برسالة مؤثرة

صلاح مصدق
صلاح مصدق
إسراء أشرف

وجه المغربي صلاح مصدق، لاعب الزمالك السابق والمنضم حديثًا إلى الوداد الرياضي، رسالة وداع مؤثرة لجماهير القلعة البيضاء، عقب رحيله رسميًا عن صفوف الفريق، معبرًا عن فخره بتجربته مع النادي رغم قصر مدتها.

وكان صلاح مصدق قد انضم إلى الزمالك في يناير الماضي قادمًا من نهضة الزمامرة المغربي، إلا أن تجربته مع الفريق لم تكلل بالنجاح، قبل أن تنتهي بفسخ التعاقد من جانب اللاعب، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

صلاح مصدق يودع الزمالك برسالة مؤثرة

وكتب مصدق عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» أنه تشرف بارتداء قميص نادي الزمالك، أحد أكبر الأندية في القارة الإفريقية، مؤكدًا أن تجربته مع الفريق ستظل مصدر فخر له، حتى وإن لم تستمر طويلًا.

وأوضح اللاعب أنه تحمل الكثير من أجل الاستمرار مع الفريق لفترة أطول، إلا أن قرار الرحيل جاء نتيجة ظروف خارجة عن إرادته.

وأشار مدافع الزمالك السابق إلى أن نهاية تجربته مع النادي جاءت بمشاعر مختلطة من الحزن والامتنان، متمنيًا التوفيق للزمالك خلال الفترة المقبلة، وأن تتحسن أوضاعه ويعود سريعًا لمنصات التتويج.

وحرص مصدق على توجيه الشكر لمسؤولي النادي، والجهازين الفني والطبي، وجميع العاملين، بالإضافة إلى زملائه اللاعبين الذين كانوا سندًا له داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أن جماهير الزمالك ستظل دائمًا الدافع الحقيقي له، ولن ينسى دعمهم في أي وقت.

على جانب آخر، أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي، يوم الجمعة الماضي، تعاقده رسميًا مع صلاح مصدق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح النادي، عبر بيان رسمي، أن اللاعب وقع على عقد يمتد لموسم ونصف، مع بند يتيح التمديد لموسم إضافي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

