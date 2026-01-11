قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
مدبولي: غدا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النائب حسام خليل: لقاء الرئيس السيسي مع الاتحاد الأوروبي يرسخ مكانة مصر الإقليمية والدولية

النائب حسام خليل
النائب حسام خليل
محمد الشعراوي

أكد النائب حسام خليل، عضو مجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يحمل رسائل مهمة على أكثر من صعيد، مشيدًا بالخطوات الواضحة التي تقوم بها الدولة لتعزيز علاقاتها الدولية ودورها المحوري في المنطقة.

وقال الدكتور حسام خليل، في بيان له، إن استقبال الرئيس السيسي للوفد الأوروبي يأتي في إطار استمرار مصر في بناء شراكات استراتيجية قوية تعكس مكانتها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية على ترجمة مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل إلى خطوات عملية ملموسة.

وأضاف خليل، أن الرئيس أكد خلال اللقاء على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو ما يعكس رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن المباحثات شهدت تأكيدًا على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، لا سيما مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتصدي للهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هذه الملفات تمثل أولوية مصرية وأوروبية مشتركة، وأن تعزيز التعاون فيها يساهم في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين.

ولفت عضو مجلس النواب،  إلى أن الرسائل التي أرسلها الرئيس السيسي خلال اللقاء ليست مجرد تصريحات دبلوماسية، بل مؤشرات قوية على قدرة مصر على لعب دور فاعل في المبادرات الأوروبية الإقليمية، مضيفًا أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ الشراكة الحقيقية والاحترام المتبادل في العلاقات الدولية.

وأوضح خليل، أن الجانب الأوروبي، ممثلًا في الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أكد تقديره للتعاون القائم مع مصر، مشيدًا بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما سيفتح آفاقًا جديدة لدعم مشروعات التنمية في مصر، خاصة بعد إعلان صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الأوروبية.

واختتم خليل تصريحه بالتأكيد على أن القيادة السياسية حريصة على تنفيذ كل مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى، واعتبر أن هذه اللقاءات تؤكد مكانة مصر كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، وأن الرسائل الواضحة التي أرسلها الرئيس السيسي تعكس قدرة الدولة على بناء تحالفات دولية قائمة على المصالح المشتركة والتعاون المستدام.

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

مونديال 2026

من المسح ثلاثي الأبعاد إلى غياب النجوم.. مونديال 2026 بين ثورة التكنولوجيا وصدمات الغياب

أمم أفريقيا

حاسوب عملاق يتنبأ ببطل كأس الأمم الأفريقية 2025.. من هو؟

منتخب المغرب

قرار مفاجئ بتغيير طاقم حكام مباراة المغرب والكاميرون.. ما السبب؟

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

