النائب حسام خليل: لقاء الرئيس السيسي مع الاتحاد الأوروبي يرسخ مكانة مصر الإقليمية والدولية

أكد النائب حسام خليل، عضو مجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يحمل رسائل مهمة على أكثر من صعيد، مشيدًا بالخطوات الواضحة التي تقوم بها الدولة لتعزيز علاقاتها الدولية ودورها المحوري في المنطقة.

وقال الدكتور حسام خليل، في بيان له، إن استقبال الرئيس السيسي للوفد الأوروبي يأتي في إطار استمرار مصر في بناء شراكات استراتيجية قوية تعكس مكانتها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية على ترجمة مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل إلى خطوات عملية ملموسة.

وأضاف خليل، أن الرئيس أكد خلال اللقاء على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو ما يعكس رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن المباحثات شهدت تأكيدًا على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، لا سيما مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتصدي للهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هذه الملفات تمثل أولوية مصرية وأوروبية مشتركة، وأن تعزيز التعاون فيها يساهم في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الرسائل التي أرسلها الرئيس السيسي خلال اللقاء ليست مجرد تصريحات دبلوماسية، بل مؤشرات قوية على قدرة مصر على لعب دور فاعل في المبادرات الأوروبية الإقليمية، مضيفًا أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ الشراكة الحقيقية والاحترام المتبادل في العلاقات الدولية.

وأوضح خليل، أن الجانب الأوروبي، ممثلًا في الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أكد تقديره للتعاون القائم مع مصر، مشيدًا بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما سيفتح آفاقًا جديدة لدعم مشروعات التنمية في مصر، خاصة بعد إعلان صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الأوروبية.

واختتم خليل تصريحه بالتأكيد على أن القيادة السياسية حريصة على تنفيذ كل مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى، واعتبر أن هذه اللقاءات تؤكد مكانة مصر كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، وأن الرسائل الواضحة التي أرسلها الرئيس السيسي تعكس قدرة الدولة على بناء تحالفات دولية قائمة على المصالح المشتركة والتعاون المستدام.