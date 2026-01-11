قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

خبرة دستورية تحت القبة.. السيرة الذاتية لأستاذ القانون صلاح فوزي بعد تعيينه بالنواب

الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي
محمد الشعراوي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي محمد، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، عضوا في مجلس النواب الجديد.

ويعد الدكتور صلاح الدين فوزي أحد أبرز الأكاديميين في مجال القانون العام، لما يمتلكه من إسهامات علمية وإدارية ممتدة على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى مشاركته الفاعلة في عدد من الملفات التشريعية والدستورية المهمة.

حصل فوزي على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، متصدرًا دفعته عام 1969، ثم نال دبلوم الدراسات العليا في القانون العام والعلوم الإدارية، قبل أن يحصل على دكتوراه الدولة في القانون العام بدرجة الشرف الممتازة من جامعة نيس بفرنسا عام 1981.

وشغل عدة مناصب وعضويات بارزة، من بينها عضويته بالمجمع العلمي المصري منذ عام 2020، ورئاسة لجنة التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وعضوية لجنة الخبراء لإعداد دستور 2014، فضلًا عن مشاركته في صياغة قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وتوليه مهام استشارية لعدد من الجهات الوطنية والدولية.

ويمتلك الدكتور صلاح الدين فوزي رصيدًا علميًا كبيرًا، حيث أشرف على أكثر من 300 رسالة ماجستير ودكتوراه في مجالات القانون والإدارة المقارنة، إلى جانب تأليف عشرات الكتب المتخصصة في القانون الدستوري والإداري، من بينها «مبادئ القانون الإداري» و«القانون الدستوري وشرح الدستور المصري».

كما شارك في صياغة وتشريع قوانين على المستوى الدولي، وحضر مؤتمرات متخصصة في أكثر من 15 دولة، وقدم مئات البرامج التدريبية والاستشارات القانونية للوزارات والمؤسسات داخل مصر وخارجها، فضلًا عن حضوره الإعلامي من خلال مقالات منشورة في صحف محلية وعربية ودولية.

