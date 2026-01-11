مستقبل وطن: ننتقل من الفوز الانتخابي إلى العمل البرلماني الجاد

قال النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن إن منهج حزب مستقبل وطن دفع الحزب، قبل الانتخابات، إلى تحديد بوصلة واضحة للعمل السياسي، تقوم على أن المرحلة الحالية التي يمر بها الوطن تحتاج إلى أعلى درجات التكامل والتكاتف، وهو ما استدعى مشاركة قوية وفعالة مع كافة الأحزاب السياسية، بهدف إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى.

وأكد القصبي أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة الفوز الانتخابي إلى مرحلة العمل البرلماني الجاد، مشيرًا إلى أن النواب أمامهم مسؤولية تشريعية كبيرة تتطلب إحداث توازن حقيقي بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن العمل التشريعي لا يكتمل إلا بوجود جهد حقيقي في الشارع المصري، إلى جانب دور رقابي واعي على أداء الحكومة، رقابة تستهدف الإصلاح ودعم الاستقرار، وليس التعطيل.

وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن على أهمية التواصل الدائم مع الشعب المصري، مؤكدًا أنه لا يمكن نقل صوت المواطنين تحت قبة البرلمان إلا من خلال الاستماع إليهم عن قرب، والشعور بمعاناتهم، والعمل على ترجمة هذه المعاناة إلى قضايا وتشريعات حقيقية داخل البرلمان.

وفي ختام كلمته، أكد القصبي أن قوة الحزب لا تكمن فقط في أعداده أو في التعددية العددية، بل في وعي النواب والتزامهم الحزبي، حتى يكون كل نائب نموذجًا للنائب السياسي الوطني، الساعي إلى تحقيق مطالب المواطنين وخدمة الصالح العام.