برلماني: اتفاقيات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتعزيز توطين الصناعات والتحول الأخضر

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، 9 مصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوقيع اتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار دولار يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة ودعم التحول الأخضر في مصر.



وأوضح كشر، في بيان له، أن هذه المشروعات تسهم بشكل مباشر في تعزيز أمن الطاقة الوطني من خلال تصنيع مكونات الطاقة المتجددة محلياً، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم خطة الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي مستدام ومتوازن.

ولفت إلى أن جذب استثمارات نوعية بهذا الحجم يعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري، ويؤكد الدور المتنامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد أهم محركات التنمية الصناعية واللوجستية في مصر، بما يعزز تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.



وأكد أن هذه المشروعات تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة، وهو ما يعزز قدرة مصر على استيعاب أحدث التقنيات العالمية وتطوير صناعة محلية قوية وقادرة على المنافسة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام، حيث تحقق التنمية الصناعية المتوازنة وتواكب متطلبات التحول الأخضر، مع الحفاظ على جذب الاستثمارات النوعية، وجعل مصر نموذجاً رائداً في الصناعة والطاقة النظيفة.