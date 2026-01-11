الريس أبو شوك: الجلابية المصرية تخطف الأنظار في تكريمي بسويسرا

أكد عبد الفتاح أبو شوك، المعروف إعلامياً باسم «البشرايس» ورئيس مركب نايل كروز في مصر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON، أن تكريمه من شركة فايكنج العالمية في سويسرا كان مناسبة لتمثيل الزي المصري الأصيل وإظهار الثقافة المصرية للعالم.

رحلة سويسرا بالجلابية المصرية

وأوضح أبو شوك أنه توجه إلى سويسرا في 20 أكتوبر، مرتدياً الجلابية المصرية، لتمثيل مصر بروحها التقليدية، مشيراً إلى أن الحضور استقبلوا الزي باحترام كبير وتقدير للفكر والثقافة المصرية.

وأشار إلى أن ارتداء الجلابية لم يكن بطلب من الشركة، بل جاء بشكل طبيعي من جانب الفريق، مؤكداً أن الجلابية تعكس الهوية المصرية الأصيلة وأنها رمز للتنوع والخصوصية الثقافية لمصر.

احترام عالمي للزي التقليدي

وأضاف أبو شوك أن التقدير والاحترام للزي المصري في الخارج فاق التوقعات، مشيراً إلى أن الجلابية لم تشهد أي مضايقات أثناء سفره أو التواجد في الفعاليات، مؤكداً أنها تمثل كياناً أصيلاً يفتخر به كل مصري.