تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
محمود سامي الإمام يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب 2026
12 لقبا في نصفي النهائي.. مصر تتفوق تاريخيا فمن يحسم بطاقة التأهل؟
إيران تستدعي سفراء 4 دول أوروبية وتطالبهم بالتراجع عن دعم المتظاهرين
جنينة_الحيوانات يتصدر التريند.. قصة الاسم الأصلي لحديقة الحيوان وتاريخه المنسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توقيت الوجبات الخفيفة وتأثيره على الصحة العامة.. دراسة توضح

ولاء خنيزي

يشدد خبراء التغذية على أهمية الوجبات الخفيفة ضمن الأنظمة الغذائية الصحية، خصوصًا لمن يسعون إلى إنقاص الوزن، إلا أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن توقيت تناول هذه الوجبات قد يحول فائدتها إلى ضرر إذا أُسيء اختياره، وذلك وفقًا لدراسة تم نشرها في صحيفة the mirror

دراسة حديثة تكشف العلاقة بين التوقيت والصحة

أوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة The Mirror أن خبيرة التغذية سارة بيري توصلت إلى نتائج لافتة، حيث تبين أن تناول الوجبات الخفيفة بعد الساعة التاسعة مساءً يرتبط بزيادة احتمالات التعرض لمشكلات صحية، وفي مقدمتها ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

منهجية البحث وتحليل العادات الغذائية

اعتمدت الدكتورة سارة بيري في دراستها على تحليل الأنماط الغذائية لأكثر من ألف شخص، بهدف فهم تأثير الوجبات الخفيفة على الصحة، مع التركيز على توقيت تناول الطعام، وهو عامل قد يغفله كثيرون رغم دوره المؤثر في النتائج الصحية إيجابًا أو سلبًا.

نتائج الدراسة والمخاطر المرتبطة بالتأخير الليلي

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات خفيفة بعد التاسعة مساءً يعانون مشكلات صحية أشد، إذ يرتبط هذا التوقيت بارتفاع ضغط الدم وضعف حساسية الأنسولين وزيادة الكوليسترول، وذلك بغض النظر عن جودة الوجبة المتناولة.

هل المشكلة في الوجبة أم في التوقيت

كشفت الدراسة عن فروق طفيفة تتعلق بنوعية الأطعمة المختارة، وأكدت بيري أن الخلل لا يكمن في تناول الوجبات الخفيفة بحد ذاته، بل في اختيارها وتوقيتها، فاختيار وجبات صحية عند الشعور بالجوع بين الوجبات الرئيسية لا يسبب ضررًا صحيًا.

 التوصيات الغذائية

خلصت الدراسة إلى أن انتقاء وجبات خفيفة مغذية مع تجنب تناول الطعام في وقت متأخر بعد الساعة التاسعة مساءً يحد من التأثيرات السلبية المحتملة، ويتيح الاستمتاع بالطعام براحة واطمئنان دون شعور بالذنب.

مخاطر ارتفاع الكوليسترول على الجسم

يعتبر ارتفاع الكوليسترول من أخطر النتائج المترتبة على العادات الغذائية الخاطئة، ويُعرف بالقاتل الصامت لندرة أعراضه، إلا أنه قد يقود إلى أمراض مهددة للحياة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أسباب ارتفاع الكوليسترول وطرق السيطرة عليه

ينشأ ارتفاع الكوليسترول عن تراكم مادة دهنية في مجرى الدم، وقد ينتج عن الإفراط في الأطعمة الدهنية وقلة النشاط البدني وزيادة الوزن أو التدخين، كما قد يكون وراثيًا، ويمكن التحكم فيه عبر الأدوية أو تعديل نمط الحياة واتباع نظام غذائي صحي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

