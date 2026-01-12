قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب
بعد العاصفة الترابية .. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
أصل الحكاية

القاتل الصامت لابتسامتك.. كيف يحوّل التوتر ضغط الأسنان إلى أزمة صحية؟

القاتل الصامت لابتسامتك.. كيف يحوّل التوتر ضغط الأسنان إلى أزمة صحية؟
القاتل الصامت لابتسامتك.. كيف يحوّل التوتر ضغط الأسنان إلى أزمة صحية؟
ولاء خنيزي

في ظل تصاعد ضغوط العمل والحياة اليومية، لم تعد المشكلات الصحية المرتبطة بالتوتر تقتصر على القلق واضطرابات النوم، بل امتدت إلى الوجه والفكين. وبحسب ما نقلته صحيفة التايمز البريطانية عن خبراء في طب الأسنان وآلام الوجه، فإن آلام الفك وصرير الأسنان أصبحا من أكثر الاضطرابات المرتبطة بالإجهاد النفسي انتشارًا.

الصداع الصباحي، طنين الأذن، تيبس عضلات الوجه، طقطقة المفصل، وتآكل مينا الأسنان، كلها علامات قد تبدو غير مترابطة، لكنها غالبًا ما تشير إلى عادة لا واعية واحدة: الضغط على الأسنان أو طحنها تحت وطأة التوتر.

التوتر العصبي وشدّ عضلات الفك

توضح طبيبة الأسنان وجراحة التجميل جيني راويس، في تصريحات لصحيفة التايمز، أن التوتر ينشط الجهاز العصبي اللاإرادي، ما يؤدي إلى انقباض مستمر في عضلات الفك. ومع تكرار هذا الانقباض يومًا بعد يوم، تتعرض العضلات والمفاصل لإجهاد مزمن ينتج عنه الألم، والتيبس، والحساسية.

وفي الوضع الطبيعي، تكون الأسنان متباعدة واللسان مستقرًا في سقف الفم، لكن بقاء الأسنان متلامسة لفترات طويلة يضاعف الضغط على المفصل الصدغي الفكي.

صرير الأسنان.. الخطر الذي يحدث أثناء النوم

تشير عيادة كليفلاند إلى أن صرير الأسنان الليلي من أخطر أشكال هذه المشكلة، لأنه يحدث دون وعي أثناء النوم، ما يسمح بتراكم الضغط لساعات متواصلة. ومع الوقت، يؤدي ذلك إلى تآكل الأسنان واضطرابات في المفصل وآلام مزمنة في الوجه والفك.

كيف تبدأ المعالجة؟

بحسب فيشال أجاروال، أخصائي الألم المزمن في كلية ليدز لطب الأسنان، فإن معظم حالات ألم الفك ذات منشأ عضلي، ولذلك يركّز العلاج الأولي على الرعاية الذاتية، مثل:

تدليك عضلات الوجه

استخدام الكمادات الساخنة والباردة

اتباع نظام غذائي لين

تقليل التوتر وتحسين النوم

متى نحتاج إلى تدخل طبي؟

عند استمرار الأعراض، تُستخدم الجبائر السنية المصممة خصيصًا لتخفيف الضغط الليلي وحماية الأسنان، كما قد يُحال المريض إلى أخصائي اضطرابات المفصل الصدغي الفكي.

ويؤكد جاستن دورهام، أخصائي آلام الوجه والفكين بجامعة نيوكاسل، أن معظم حالات هذا الاضطراب تستجيب جيدًا للعلاج المحافظ والتمارين والمتابعة الطبية.

الأسنان التوتر ضغط الأسنان القاتل الصامت الابتسامة

