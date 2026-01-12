قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس المركزي للإدارة تحديث الهياكل التنظيمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً اليوم مع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وناقش الاجتماع التعاون القائم بين الجانبين في تحديث الهياكل التنظيمية لديوان عام وزارة التنمية المحلية ، ودواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء ، بالإضافة إلى التعاون في استحداث هيكل تنظيمي للوحدات المحلية القروية لأول مرة .

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص وزارة التنمية المحلية علي التنسيق المستمر مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، بما يلبي التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالعمل على تعزيز الكفاءة وتطوير القدرات وبناء الكفاءات والارتقاء بمنظومة العمل على مستوي الوزارة والمحافظات ووضوح الأدوار، وتكامل الاختصاصات، ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين على المستوى المحلي.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه تم الاتفاق مع الجهاز على اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدة المحلية القروية في خطوة ستساهم في خلق كيان تنظيمي على مستوى تلك الوحدات يسهم في الحفاظ على مكتسبات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بالدعم الفني للمحافظات وفق أسس علمية وتطبيقية ومراعاة تطبيق أقصي معايير الجودة .

من جانبه، أشار المهندس حاتم نبيل ، إلى حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تقديم كل الدعم اللازم لوزارة التنمية المحلية والمحافظات لأداء المهام والتكليفات المطلوبة على أفضل صورة والاستفادة من كافة الكوادر الادارية الموجودة وتوظيفها بصورة جديدة بما يلبى احتياجات ومهام العمل المحلي ، وبما يتوافق مع القوانين والقرارات المرتبطة بملفات العمل المختلفة وبطاقات الوصف الوظيفى.

وتم الاتفاق في ختام اللقاء على استمرار التنسيق والتواصل بين وزارة التنمية المحلية والجهاز للانتهاء من المقترحات التي تم مناقشتها في ما يخص الهياكل الإدارية والوظيفية لدوواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء ، وعقد اجتماع خلال الشهر الجاري بحضور وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستعراض مقترحات الهياكل الإدارية والتنظيمية للديوان العام لوزارة البيئة وجهازي شئون البيئة والمخلفات وآخر المستجدات فى هذا الشأن .

حضر الاجتماع من وزارة التنمية المحلية كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية واللواء أحمد الصيفي الوكيل الدائم ومساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي والدكتورة نجلاء العادلى المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات ود.ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة ود. سيد البدري مدير مكون تحسين الخدمات ود. محمد كمال مدير مكون التطوير المؤسسي.

ومن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هبة جاد مساعد رئيس الجهاز للتطوير المؤسسى، و إيمان عبدالمنعم رئيس الادارة المركزية الكفاءة المؤسسية و محمد الحسيني معاون رئيس الجهاز .

التنمية المحلية البيئة العاصمة الجديدة حياة كريمة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

