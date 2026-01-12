وزير الشؤون النيابية: نثق بتكامل دور مجلس النواب مع الحكومة لينعكس إيجابا على المواطن

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أننا على ثقة بأن مجلس النواب سيتكامل مع الحكومة بدور فاعل ينعكس مردوده على حياة المواطن وإحداث نقلة ملموسة في مستوى معيشته.

وقال محمود فوزي في كلمته امام مجلس النواب الجديد، :" وأنتمن ستكونوا سندا للمسيرة الديمقراطية التي ترعى التنوع والاختلاف عن طريق المسؤولية الوطنية".

وتابع محمود فوزي :" نبدأ أولى جلسات الفصل التشريعي وعلينا مجلس نواب وحكومة أن نتمسك بالتكامل والشراكة وان نجعله كتابا نقرأه لنقيم مجتمع السلام والتضامن الاجتماعي".

وأكمل محمود فوزي :" تؤمن الحكومة بالمصارحة لتحقيق الأهداف العليا والصالح العام والحكومة تعي أن قوة أداء البرلمان في حد ذاتها دعم للحكومة"، مضيفا:" الاختلاف في الرأي يمثل تنوعا يخدم المشروع الوطني دون تخوين او إقصاء".

ولفت محمود فوزي :" الجمهورية الجديدة ليست مجرد شعار او إطار زمني بل مشروع دولة متكامل يعيد صياغة العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ".