قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ننشر السيرة الذاتية للنائب محمد الوحش بعد فوزه بمنصب وكيل مجلس النواب

الدكتور محمد الوحش
الدكتور محمد الوحش
عبد الرحمن سرحان

فاز الدكتور محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث، في خطوة تعكس الثقة البرلمانية في خبرته الواسعة ومسيرته المهنية والعلمية المتميزة، وينشر «صدى البلد» السيرة الذاتية للنائب وأبرز محطات حياته العلمية والعملية.

بدأ الدكتور محمد الوحش مسيرته المهنية مدرسًا مساعدًا بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لجامعة الأزهر، عقب حصوله على بكالوريوس الطب من الجامعة ذاتها، قبل أن يستكمل دراساته العليا بالحصول على درجة الماجستير، وتسجيل رسالة الدكتوراه، ثم نال بعثة علمية إلى الخارج لاستكمال تخصصه الدقيق في جراحة وزراعة الكبد بجامعة لندن.

وحصل الوحش على ماجستير الجراحة العامة من جامعة الأزهر، ودكتوراه جراحة المناظير للجهاز الهضمي من جامعة ستراسبورج بفرنسا، إلى جانب دكتوراه أخرى في جراحة وزراعة الكبد من جامعة لندن، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يحصل على الدكتوراه في هذا التخصص الدقيق.

وتولى الدكتور محمد الوحش رئاسة وحدة جراحة وزراعة الكبد بمستشفى الزهراء الجامعي، حيث قاد إجراء أول عملية زراعة كبد داخل مستشفيات جامعة الأزهر، كما أسس ثلاث وحدات متخصصة لزراعة الكبد في ثلاثة مستشفيات مختلفة، في خطوة أسهمت في توسيع نطاق هذا التخصص الحيوي داخل مصر.

وعلى الصعيد الدولي، عمل الوحش لمدة 11 عامًا في مستشفى «رويال فري» بلندن، أحد أبرز المراكز العالمية في زراعة الكبد، وشارك ضمن الفريق الجراحي في أكثر من 1500 عملية زراعة كبد، إلى جانب العديد من جراحات استئصال أورام الكبد.

ويملك النائب سجلًا علميًا لافتًا، إذ قدّم أكثر من 147 بحثًا علميًا في مؤتمرات دولية عقدت في بريطانيا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا واليابان والصين وعدد من الدول العربية، كما نشر نحو 40 بحثًا في مجلات طبية عالمية، تناولت مجالات متقدمة مثل تقوية المناعة، وأمراض الكبد، واستخدام تقنيات الليزر في التشخيص والعلاج.

ولم تقتصر إسهامات الدكتور محمد الوحش على المجال الطبي فحسب، بل امتدت إلى العمل المجتمعي، حيث نظم قوافل طبية من إنجلترا لخدمة المرضى في المناطق الريفية بمصر، وقدم من خلالها خدمات علاجية متطورة لأهالي القرى. كما شغل عددًا من المناصب الإدارية المهمة، من بينها المستشار الطبي لصندوق «تحيا مصر» ورئيس جهاز مجلس أمناء القاهرة الجديدة، بما يعكس حضوره في ملفات الخدمة العامة والتنمية المجتمعية.

ويأتي فوز الدكتور محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب تتويجًا لمسيرة تجمع بين التميز العلمي والخبرة التنفيذية والعمل العام، في وقت تتطلع فيه المؤسسة التشريعية إلى الاستفادة من خبراته في دعم السياسات الصحية والتنموية داخل البرلمان.

النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان اخبار النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

المظاهرات في طهران

تحرك إيراني ضد 4 دول أوروبية دعموا المظاهرات في طهران

طائرات باكستانية

صفقة أسلحة كبرى.. طائرات باكستانية في طريقها إلى إندونيسيا

منظومة الدفاع الإسرائيلي

والا الإسرائيلي: إسرائيل في حالة تأهب وترامب لن يتراجع ويستعد لعملية أمريكية

بالصور

بسبب الأحوال الجوية.. سقوط شجرة و4 أعمدة إنارة بطريق تل القاضي بالشرقية

سقوط شجرة
سقوط شجرة
سقوط شجرة

ورقة لحمة خطيرة جدا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة
ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة
ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور
بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور
بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

المزيد