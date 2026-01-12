قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب: هدفنا الأساسي خدمة الشعب المصري

البرلمان
البرلمان

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، إن الهدف الأساسي للعمل التشريعي خلال الفصل التشريعي الثالث يتمثل في خدمة المواطن المصري، مؤكداً أن هذا الهدف يظل المحرك الرئيسي لأي تدخل تشريعي أو رقابي يقوم به المجلس، انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق النواب في تمثيل الشعب المصري.

وأوضح النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، في لقاء مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك عدداً كبيراً من الملفات التي تتطلب تدخلاً قوياً من مجلس النواب، في مقدمتها قضايا الشباب، وملفات الاستثمار، والعمل على إتاحة الفرص أمام المستثمرين، ولا سيما المستثمرين الأجانب، من خلال تقديم حوافز مشجعة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تشهد خلال الفترة الماضية طفرة ملحوظة في مجال الاستثمار، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون مجلس النواب عنصراً فاعلاً في دعم جهود الدولة نحو التقدم والرقي، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن دور النائب لا يختلف باختلاف نظام الترشح سواء كان عن القائمة أو النظام الفردي، مشدداً على أن النائب في جميع الأحوال يعبر عن رأي المواطنين الذين منحوه ثقتهم، وأن الغاية الأساسية من وجوده تحت قبة البرلمان هي خدمة المواطن المصري الذي أوصله إلى هذا الموقع النيابي.

أحمد فؤاد أباظة مجلس النواب الفصل التشريعي الثالث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

حقيقة اختراق 17 مليون حساب على انستجرام

حقيقة اختراق 17 مليون حساب على انستجرام وتسريب بياناتهم لـ الدارك ويب

هوندا سيفيك تايب آر

تعديل صغير في سيارة هوندا سيفيك تايب آر يرفع سعرها بشكل جنوني

تويوتا سوبرا

شاهد أحدث نسخة مصغرة من سيارة تويوتا GR سوبرا الأسطورة

بالصور

بسبب الأحوال الجوية.. سقوط شجرة و4 أعمدة إنارة بطريق تل القاضي بالشرقية

سقوط شجرة
سقوط شجرة
سقوط شجرة

ورقة لحمة خطيرة جدا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة
ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة
ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور
بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور
بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

المزيد