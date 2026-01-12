أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب: هدفنا الأساسي خدمة الشعب المصري

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، إن الهدف الأساسي للعمل التشريعي خلال الفصل التشريعي الثالث يتمثل في خدمة المواطن المصري، مؤكداً أن هذا الهدف يظل المحرك الرئيسي لأي تدخل تشريعي أو رقابي يقوم به المجلس، انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق النواب في تمثيل الشعب المصري.

وأوضح النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، في لقاء مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك عدداً كبيراً من الملفات التي تتطلب تدخلاً قوياً من مجلس النواب، في مقدمتها قضايا الشباب، وملفات الاستثمار، والعمل على إتاحة الفرص أمام المستثمرين، ولا سيما المستثمرين الأجانب، من خلال تقديم حوافز مشجعة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تشهد خلال الفترة الماضية طفرة ملحوظة في مجال الاستثمار، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون مجلس النواب عنصراً فاعلاً في دعم جهود الدولة نحو التقدم والرقي، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن دور النائب لا يختلف باختلاف نظام الترشح سواء كان عن القائمة أو النظام الفردي، مشدداً على أن النائب في جميع الأحوال يعبر عن رأي المواطنين الذين منحوه ثقتهم، وأن الغاية الأساسية من وجوده تحت قبة البرلمان هي خدمة المواطن المصري الذي أوصله إلى هذا الموقع النيابي.