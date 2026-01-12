النائب عمرو فهمي بعد حلف اليمين: تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم التنمية المستدامة أولوياتى

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، عقب أدائه اليمين الدستورية، أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهود داخل البرلمان من أجل القيام بالدور التشريعي والرقابي المنوط بالمجلس بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.



وأوضح فهمي، في بيان له اليوم ، أن أولوياته تحت قبة البرلمان ستتركز على دعم الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها تخفيف الأعباء المعيشية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب مساندة خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف محاورها الاقتصادية والاجتماعية، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مجلس النواب يضم نخبة متميزة من الكفاءات الوطنية والقامات السياسية والقانونية والأكاديمية، وهو ما يعزز من قدرته على مناقشة القوانين والتشريعات برؤية متكاملة وخبرة حقيقية، تواكب متطلبات المرحلة وتدعم استقرار الدولة ومسيرة البناء والتنمية.



وشدد النائب، على حرصه الكامل على مراجعة وتعديل القوانين القائمة التي أثبت الواقع العملي حاجتها إلى تعديل، بما يساهم في رفع المعاناة عن المواطنين وتسهيل الإجراءات وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطن، إلى جانب دعم وإقرار تشريعات جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية، وتحفز الاستثمار، وتخدم المجتمع المصري بشكل عام.



واختتم النائب عمرو فهمي بالتأكيد على التزامه بالتواصل الدائم مع المواطنين، والعمل تحت قبة البرلمان بروح المسؤولية الوطنية، وبما يتوافق مع تطلعات الشارع المصري وثقته في ممثليه داخل مجلس النواب.