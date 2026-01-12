قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلى بالك .. رسالة هامة من الداخلية لقائدى السيارات على الطرق
إجازة تصل لـ78 يومًا مدفوعة الأجر.. مفاجأة للموظفين في 2026
فحص رسائل تهديد من سمسار للفنان أوس أوس بسبب عمولة فيلا بالشيخ زايد
نسخة استثنائية بروح مصرية.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
طقس اليوم| هيئة الأرصاد تطلق تحذيرا لـ قائدي السيارات
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
التموين: كارت المفتش يهدف لإحكام الرقابة الرقمية على المنشآت ورصد المخالفات
بدأت اليوم.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى الأشد خلال الشتاء؟
وزير الخارجية: ليس لدينا معلومات حول تشكيل مجلس السلام في غزة وصلاحياته
شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها
بعد تهديدات ترامب.. تواصل مفاجئ بين وزير خارجية إيران ومبعوث البيت الأبيض
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور
برلمان

رئيس برلمان 2026 يشيد بمجلس حنفي جبالي: أداء جاد وجهد ملموس

فريدة محمد - ماجدة بدوى

أشاد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب 2026 بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السابق، مشيرا الي أن الفصل التشريعي الثاني الماضي شهد برئاسة القامة الدستورية و القانونية الرفيعة المستشار حنفي جبالي ،  أداء جادا و جهد يحسب للمجلس في انجاز عدد من التشريعات ، والمواطن يتلمس صوتا يليق بعراقة و تاريخ شعبه 

وقال “بدوي” في كلمة له عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب للفصل التشريعي الثاني، إن مجلس النواب ركيزة الإصلاح التشريعي المتين و الذي بني على ارث ضخم من الممارسة البرلمانية، على اكتفا رجال لهم منا جميعا الشكر و التقدير على ما تركوه من ارث تشريعي  في ظل احداث جسام مرت بهذا الوطن"

و أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن شعب مصر ألقى على عاتق المجلس أمانة كبرى تتمثل في تحقيق طموحاته وخدمة مصالحه، مشددًا على أن هذه المسؤولية تفرض على الجميع أداءً وطنيًا منضبطًا يراعي مصلحة الوطن والمواطن.

وقال رئيس مجلس النواب في كلمة عقب فوزه برئاسة المجلس «أعدكم بالمساواة الكاملة بين جميع الأعضاء، والالتزام بأحكام الدستور، والحفاظ على هيبة البرلمان ودوره الدستوري».

وأوضح المستشار هشام بدوي أن الواجب التشريعي لا يقتصر على سن القوانين فقط، بل يستلزم ممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذي.

مجلس النواب المستشار هشام بدوي الدكتور حنفي جبالي

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

نيويورك تايمز: إسرائيل تستمر في تدمير غزة رغم وقف إطلاق النار

مشاورات سياسية بين مصر وأيرلندا لدعم العلاقات الثنائية وبحث التطورات الإقليمية

الجيش الإسرائيلي يطلق مناورة طارئة في قواعد متعددة لتعزيز الاستعداد

شيرين مش لوحدها .. مشاهير عانوا من نفس مرضها

حقيقة صادمة لا يخبرك بها أحد| هل الحرمان في الرجيم بيخسس فعلًا؟ خبيرة تغذية تجيب

طريقة عمل سلطة البنجر مع جبن الفيتا والجوز

تفاصيل صادمة بشأن الحالة الصحية لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

