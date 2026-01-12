رئيس برلمان 2026 يشيد بمجلس حنفي جبالي: أداء جاد وجهد ملموس

أشاد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب 2026 بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السابق، مشيرا الي أن الفصل التشريعي الثاني الماضي شهد برئاسة القامة الدستورية و القانونية الرفيعة المستشار حنفي جبالي ، أداء جادا و جهد يحسب للمجلس في انجاز عدد من التشريعات ، والمواطن يتلمس صوتا يليق بعراقة و تاريخ شعبه

وقال “بدوي” في كلمة له عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب للفصل التشريعي الثاني، إن مجلس النواب ركيزة الإصلاح التشريعي المتين و الذي بني على ارث ضخم من الممارسة البرلمانية، على اكتفا رجال لهم منا جميعا الشكر و التقدير على ما تركوه من ارث تشريعي في ظل احداث جسام مرت بهذا الوطن"

و أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن شعب مصر ألقى على عاتق المجلس أمانة كبرى تتمثل في تحقيق طموحاته وخدمة مصالحه، مشددًا على أن هذه المسؤولية تفرض على الجميع أداءً وطنيًا منضبطًا يراعي مصلحة الوطن والمواطن.

وقال رئيس مجلس النواب في كلمة عقب فوزه برئاسة المجلس «أعدكم بالمساواة الكاملة بين جميع الأعضاء، والالتزام بأحكام الدستور، والحفاظ على هيبة البرلمان ودوره الدستوري».

وأوضح المستشار هشام بدوي أن الواجب التشريعي لا يقتصر على سن القوانين فقط، بل يستلزم ممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذي.