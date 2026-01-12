حلال أم حرام.. دينا أبو الخير توضح حكم عمليات التجميل وتغيير شكل الجسم| فيديو

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
قرار مهم من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
ظهر في شوارع روما.. التركي جان يامان ينفي أنباء القبض عليه
علي الدين هلال ومجلس النواب في برنامج أحمد موسى اليوم .. بث مباشر
حلال أم حرام.. دينا أبو الخير توضح حكم عمليات التجميل وتغيير شكل الجسم

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
عبد الخالق صلاح

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، عن الحكم الشرعي لإجراء عمليات الجراحة التجميلية وتغيير شكل الجسم، مشيرة إلى الحالات التي يجوز فيها التدخل الطبي لأسباب ضرورية، وتلك التي تُعد تغييرًا للخلق الطبيعي ويجب تجنبه.

وأضافت دينا أبو الخير خلال برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة صدى البلد، أن العمليات الجراحية لأسباب طبية أو ضرر في الوظائف الحيوية للجسم، مثل مشكلات الأنف التي تؤثر على التنفس أو تسبب تشوهًا واضحًا، تعتبر مسموحًا بها شرعًا. وأوضحت أن هذه العمليات لا تدخل في حكم التجميل العادي، بل هي تدخل طبي ضروري يرفع عن الإنسان الأذى النفسي أو البدني.

وأشارت أبو الخير إلى أن الحالات التي يكون فيها الشكل الجسدي مصدرًا لضيق نفسي أو تعرض صاحبها للسخرية أو التنمر، يجوز فيها إجراء بعض التعديلات التجميلية بما يخفف الضرر النفسي، مؤكدة أن القصد هنا هو التخفيف من المعاناة وليس التغيير من خلق الله دون مبرر.

وعن العمليات التجميلية بغرض التحسين أو التزيين فقط، مثل الفيلر أو البوتوكس أو تعديل الحواجب والأظافر، شددت الداعية على أن تغيير الخلقة الطبيعية بلا ضرورة يعد مخالفًا للفطرة، ويجب الحذر منها، خاصة إذا كانت تحمل أضرارًا محتملة على الجسم، مشيرة إلى أن بعض هذه الإجراءات لا تتحلل أو تذوب في الجسم وقد تؤثر على الصحة على المدى الطويل.

واختتمت دينا أبو الخير حديثها بالتأكيد على التمييز بين:

العمليات الضرورية الطبية أو لتصحيح تشوه يؤثر على الصحة أو النفسية، والتي تكون حلالًا.

العمليات التجميلية البحتة بلا مبرر، والتي تُعد مخالفة للفطرة الشرعية ويجب تجنبها.  

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

