قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
محطة "تحيا مصر 1" بدمياط: أوناش عملاقة وتقنيات ذكية لخدمة التجارة العالمية| صور
الإسراء والمعراج.. ماذا رأى النبي فى رحاب الملأ الأعلى؟
أسود التيرانجا.. العقبة قبل الأخيرة في طريق حلم النجمة الثامنة
اسأل دروجبا عن مصر.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية لمدرب كوت ديفوار
بسبب الاحتجاجات.. وزير الخارجية الألماني يدعو لفرض عقوبات جديدة على إيران
موعد بداية شهر رمضان 2026.. أفضل 4 عبادات تستعد بها للصيام
ممر أخضر لأوروبا بخصم 88%.. النقل تدعو المصدرين لاستغلال خط "الرورو"
أشعر بالدهشة.. أحمد سليمان يكشف حقيقة استقالته من مجلس إدارة الزمالك
أصاب 90 شخصا.. فيروس خطير يتفشى على متن سفينة سياحية أمريكية
معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محطة "تحيا مصر 1" بدمياط: أوناش عملاقة وتقنيات ذكية لخدمة التجارة العالمية| صور

محطة تحيا مصر
محطة تحيا مصر
حمادة خطاب

تشهد موانئ مصر طفرة إنشائية وتقنية غير مسبوقة، حيث يتصدر مشهد التطوير حالياً مشروع محطة حاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط، والتي كشف أحدث تصوير جوي عن تقدم متسارع في أعمال بنيتها الفوقية تمهيداً لتحويل الميناء إلى مركز إقليمي رائد لتجارة الترانزيت.

​تكنولوجيا "HHMC" الصينية: أوناش عملاقة لأضخم السفن

​استقبلت المحطة مؤخراً 12 ونش رصيف عملاق من إنتاج شركة "HHMC" الصينية، وتعد هذه الأوناش من الأحدث عالمياً بقدرات استثنائية تشمل:

​قوة رفع جبارة: تصل إلى 75 طناً للتعامل مع أثقل الحاويات.

​ارتفاعات شاهقة: تصل إلى 57.5 متر، مما يسمح بالتعامل مع السفن التي تحمل 11 طبقة من الحاويات فوق الرصيف.

​ذراع خارجية ممتدة: بطول 72 متراً لتغطية أكبر عروض السفن العملاقة في العالم.

​رقمنة كاملة: الأوناش مزودة بحساسات ونظم حماية متقدمة، مع تكامل تام مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية لتتبع العمليات لحظياً.

​صداقة البيئة ورؤية 2030

​في خطوة تعكس التزام مصر بالتنمية المستدامة، تسلمت المحطة 40 ونش ساحة كهربائي (RTG)، وهي معدات صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء لخفض انبعاثات الكربون، مما يجعل "تحيا مصر 1" محطة لوجستية خضراء تتماشى مع المعايير الدولية ورؤية مصر 2030.

​شراكة عالمية وقدرات استيعابية هائلة

​يُنفذ المشروع بالشراكة مع تحالف عالمي يضم عمالقة النقل البحري (يوروجيت ألمانيا، كونتشيب إيطاليا، والخط الملاحي هاباج لويد)، وتتمتع المحطة بمواصفات عالمية:

​أرصفة عملاقة: بطول 1970 متر وعمق يصل إلى 18 متر.

​مساحات تخزين واسعة: ساحة خلفية تقترب من المليون متر مربع (922 ألف م2).

​طاقة تداول ضخمة: تستهدف المحطة تداول نحو 3.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً.

​الممر اللوجيستي المتكامل

​يعد هذا المشروع حجر الزاوية في الممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط)، الذي يربط المناطق الصناعية واللوجستية في الدلتا بالموانئ البحرية والجافة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى قلب نابض لحركة التجارة واللوجستيات العالمية.

تحيا مصر 1 دمياط النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الأرصاد

استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ترشيحاتنا

وزير الصحة

الصحة: الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص ضار وقد يؤدي إلى فقدان الأرواح

عمرو اديب

عمرو أديب: أملي كبير أن تنكسر العقدة السنغالية وولاد النيل يعبرون إلى النهائي

وزير الصحة

عبدالغفار: الصحة العالمية أعلنت مصر أول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الذهبي في التغلب على فيروس سي

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد