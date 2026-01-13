محطة "تحيا مصر 1" بدمياط: أوناش عملاقة وتقنيات ذكية لخدمة التجارة العالمية| صور

تشهد موانئ مصر طفرة إنشائية وتقنية غير مسبوقة، حيث يتصدر مشهد التطوير حالياً مشروع محطة حاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط، والتي كشف أحدث تصوير جوي عن تقدم متسارع في أعمال بنيتها الفوقية تمهيداً لتحويل الميناء إلى مركز إقليمي رائد لتجارة الترانزيت.

​تكنولوجيا "HHMC" الصينية: أوناش عملاقة لأضخم السفن

​استقبلت المحطة مؤخراً 12 ونش رصيف عملاق من إنتاج شركة "HHMC" الصينية، وتعد هذه الأوناش من الأحدث عالمياً بقدرات استثنائية تشمل:

​قوة رفع جبارة: تصل إلى 75 طناً للتعامل مع أثقل الحاويات.

​ارتفاعات شاهقة: تصل إلى 57.5 متر، مما يسمح بالتعامل مع السفن التي تحمل 11 طبقة من الحاويات فوق الرصيف.

​ذراع خارجية ممتدة: بطول 72 متراً لتغطية أكبر عروض السفن العملاقة في العالم.

​رقمنة كاملة: الأوناش مزودة بحساسات ونظم حماية متقدمة، مع تكامل تام مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية لتتبع العمليات لحظياً.

​صداقة البيئة ورؤية 2030

​في خطوة تعكس التزام مصر بالتنمية المستدامة، تسلمت المحطة 40 ونش ساحة كهربائي (RTG)، وهي معدات صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء لخفض انبعاثات الكربون، مما يجعل "تحيا مصر 1" محطة لوجستية خضراء تتماشى مع المعايير الدولية ورؤية مصر 2030.

​شراكة عالمية وقدرات استيعابية هائلة

​يُنفذ المشروع بالشراكة مع تحالف عالمي يضم عمالقة النقل البحري (يوروجيت ألمانيا، كونتشيب إيطاليا، والخط الملاحي هاباج لويد)، وتتمتع المحطة بمواصفات عالمية:

​أرصفة عملاقة: بطول 1970 متر وعمق يصل إلى 18 متر.

​مساحات تخزين واسعة: ساحة خلفية تقترب من المليون متر مربع (922 ألف م2).

​طاقة تداول ضخمة: تستهدف المحطة تداول نحو 3.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً.

​الممر اللوجيستي المتكامل

​يعد هذا المشروع حجر الزاوية في الممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط)، الذي يربط المناطق الصناعية واللوجستية في الدلتا بالموانئ البحرية والجافة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى قلب نابض لحركة التجارة واللوجستيات العالمية.