الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مرصد الأزهر: ضربات أمنية موجعة لحركة الشباب تعزز فرص الاستقرار في الصومال

عبد الرحمن محمد

نشر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك خبرًا حول التطورات الأمنية المتسارعة في الصومال مع بداية عام 2026، مؤكدًا أن البلاد تدخل مرحلة أمنية حاسمة في مواجهتها المستمرة مع حركة الشباب الإرهابية، في ظل تحولات واضحة في موازين القوى على الأرض.

وأوضح المرصد أن التحركات الأخيرة تعكس تغيرًا استراتيجيًا لافتًا، تزامنًا مع تصاعد الجهود الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، حيث نجحت القوات الحكومية الصومالية في تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن تحييد العشرات من العناصر المتطرفة، وإحباط مخططات تخريبية كانت تستهدف زعزعة الأمن الوطني.

وأشار مرصد الأزهر إلى أن التزامن بين تطوير القدرات العسكرية المحلية وزيادة الدعم اللوجستي الدولي يمهد الطريق لتغيير شامل في المعادلة الأمنية داخل الصومال، لافتًا إلى أن القوات الصومالية تسلمت مؤخرًا دفعات جديدة من الأسلحة والمعدات المتطورة، شملت مدرعات وأنظمة قيادة وسيطرة وتقنيات للرؤية الليلية، بدعم من أطراف دولية وإقليمية حليفة.

وأكدت المصادر الرسمية، بحسب ما نقله المرصد، أن هذا الدعم العسكري بدأ ينعكس بشكل مباشر على الواقع الميداني، من خلال نشر وحدات قتالية عالية التدريب، ما أسهم في انتقال الجيش الصومالي من مرحلة الدفاع والتحصين إلى مرحلة الهجوم والمبادرة لتطهير معاقل الجماعات الإرهابية.

وعلى الصعيد الميداني، أوضح مرصد الأزهر أن الجيش الصومالي حقق انتصارًا بارزًا في مديرية ساكو بإقليم جوبا الوسطى، عقب تنفيذ عملية عسكرية دقيقة أسفرت عن مقتل 18 عنصرًا إرهابيًا، وتدمير منشأة لتصنيع المتفجرات كانت تُستخدم في استهداف المدنيين.

وبالتوازي مع ذلك، تمكنت قوات دنب الخاصة من القضاء على 22 عنصرًا آخرين في محافظة باي بولاية جنوب الغرب، خلال عملية استخباراتية مكثفة استمرت 72 ساعة، نجحت خلالها في تدمير مركبات مفخخة ومواد متفجرة قبل استخدامها في هجمات انتحارية.

وفي الإطار الأمني داخل المدن، أشار المرصد إلى إلقاء القبض على أحد العناصر الخطرة في مدينة بارطيري بمحافظة غدو، والمتورط في زرع الألغام وتنفيذ أعمال ابتزاز مالي لصالح الميليشيات الإرهابية.

وأوضح مرصد الأزهر أن هذه العمليات تأتي ضمن سلسلة معارك متواصلة استعادت خلالها القوات الصومالية مناطق واسعة في جنوب ووسط البلاد، بعد صراع مستمر مع حركة الشباب الإرهابية امتد لأكثر من عشر سنوات.

وأكد المرصد أن النجاحات الميدانية المتلاحقة تعكس قدرة الدولة الصومالية على إدارة عمليات أمنية احترافية، بفضل التوازن بين الجهد الداخلي والدعم الدولي، مشددًا على أن استقرار الصومال يمثل ركيزة أساسية لأمن الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن.

واختتم مرصد الأزهر بيانه معربًا عن أمله في أن يكون عام 2026 بداية مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في الصومال، مؤكدًا أن تلاحم الإرادة الوطنية مع التعاون الدولي يمثل الطريق الوحيد لتجاوز التحديات الأمنية وتحويلها إلى فرص حقيقية للازدهار وإعادة الإعمار.

مرصد الأزهر ضربات أمنية حركة الشباب الصومال

