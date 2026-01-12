القبض على المتهم بتهشيم سيارة شخص بسبب خلافات على أولوية المرور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "ملاكى" بإلقاء حجر على زجاج سيارته وتهشيمه بسبب خلاف حول أولوية المرور بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة من (الشاكى– مقيم بمحافظة الجيزة) بتضرره من قيام قائد سيارة "ملاكى" بالتعدى عليه بالسب والشتم وإحداث تلفيات بالسيارة قيادته حال سيره بدائرة القسم.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلاف حول أولوية المرور.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

