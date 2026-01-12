قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل حجز الوحدات السكنية .. وهذه المواعيد الجديدة
لاسترضاء ترامب.. فنزويلا تطلق سراح 116 سجينا سياسيا من السجن
القبض على المتهم بتهشيم سيارة شخص بسبب خلافات على أولوية المرور
طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية
أحمد حسن يكشف موقف الأهلي من رحيل عمر كمال عبد الواحد
السيطرة على حريق في غرفة للكهرباء ملاصقة لمدرسة بأكتوبر.. صور
مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: لا توجد خيام كافية لأهالي القطاع
إشادة إنجليزية بقيادة صلاح ومرموش لمنتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا
خبير استراتيجي: التظاهرات في إيران ملف معقد .. والضغط الأمريكي يعمق الأزمة الاقتصادية
هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل
أحمد موسى: البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لتمثيل المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
جنوى يكتسح كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الشاب المتوفى ساجدا.. فيديو

مات ساجد
مات ساجد
عبد الخالق صلاح

كشف محمد النوبي، والد الشاب المتوفى، تفاصيل اللحظات الأخيرة لنجله، حيث أكد أن ابنه توفي أثناء سجوده في صلاة المغرب داخل محل عمله.

وقال النوبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2 إن أول من بلغه بالخبر كان ابن شقيق المتوفى، موضحًا أنه كان يتابع ابنه باستمرار أثناء وجوده في المحل ويتواصل معه هاتفيًا للاطمئنان عليه. وأضاف: "هو بيصلي المغرب.. فوقع وهو بيصلي المغرب.. جريوا بيه على المستشفى، قالوا اللي هو توفى".

وأشار والد الشاب إلى أن نجله لم يكن يعاني من أي أمراض أو يشكو من ألم قبل وفاته، مؤكدًا: "ولا أي حاجة، ما كانش فيه أي حاجة"، لافتًا إلى أنه شاهده قبل الوفاة بساعة واحدة، وكان في حالة طبيعية وطلب من والدته إعداد أكلة يحبها، قائلاً: "كان طالب ياكل محشي".

وأضاف أنه تلقى اتصالًا منه قبل وفاته بقليل ليخبره بأنه في طريقه للمنزل لتناول الطعام معًا، لكن بعد ربع ساعة فقط تلقى خبر وفاته.

وأكد النوبي أن ابنه كان متمسكًا بالصلاة ومُحافظًا عليها، قائلاً: "والله ما بيسيبش فرض بفرضه.. كان دايمًا محافظ على صلاته"، مضيفًا أن حسن خُلقه وسجوده وقت الوفاة هو ما يصبر الأسرة.

صدى البلد تفاصيل نهال طايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ترشيحاتنا

المغرب والولايات المتحدة

المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية

حماس

الموت قادم إليكم.. جماعة مناوئة لحماس تتبنى اغتيال مسئول أمني في غزة

الصومال

بيان مشترك بين الصين والصومال بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد