تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الشاب المتوفى ساجدا.. فيديو

كشف محمد النوبي، والد الشاب المتوفى، تفاصيل اللحظات الأخيرة لنجله، حيث أكد أن ابنه توفي أثناء سجوده في صلاة المغرب داخل محل عمله.

وقال النوبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2 إن أول من بلغه بالخبر كان ابن شقيق المتوفى، موضحًا أنه كان يتابع ابنه باستمرار أثناء وجوده في المحل ويتواصل معه هاتفيًا للاطمئنان عليه. وأضاف: "هو بيصلي المغرب.. فوقع وهو بيصلي المغرب.. جريوا بيه على المستشفى، قالوا اللي هو توفى".

وأشار والد الشاب إلى أن نجله لم يكن يعاني من أي أمراض أو يشكو من ألم قبل وفاته، مؤكدًا: "ولا أي حاجة، ما كانش فيه أي حاجة"، لافتًا إلى أنه شاهده قبل الوفاة بساعة واحدة، وكان في حالة طبيعية وطلب من والدته إعداد أكلة يحبها، قائلاً: "كان طالب ياكل محشي".

وأضاف أنه تلقى اتصالًا منه قبل وفاته بقليل ليخبره بأنه في طريقه للمنزل لتناول الطعام معًا، لكن بعد ربع ساعة فقط تلقى خبر وفاته.

وأكد النوبي أن ابنه كان متمسكًا بالصلاة ومُحافظًا عليها، قائلاً: "والله ما بيسيبش فرض بفرضه.. كان دايمًا محافظ على صلاته"، مضيفًا أن حسن خُلقه وسجوده وقت الوفاة هو ما يصبر الأسرة.