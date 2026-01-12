عمرو أديب: المستشار هشام بدوي لديه حس رقابي

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن المستشار هشام بدوي أصبح رئيسا لمجلس النواب وكان هناك توافق كبير عليه داخل مجلس النواب .

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" المستشار هشام بدوي فاز برئاسة مجلس النواب بأغلبية ساحقة ".

وتابع عمرو أديب:" المستشار هشام بدوي من المعينين في مجلس النواب واصبح رئيسا للمجلس"، مضيفا:" المستشار هشام بدوي لديه ميزة عظيمة وهي أنه لديه حس رقابي لأنه كان رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات ".

واكمل عمرو أديب :" المستشار هشام بدوي لديه قدرات تشريعية وتنفيذية"، مضيفا:" في تاريخ المجلس كله كان هناك حالات قليلة جدا يكون رئيس مجلس النواب آتى بالتعيين في المجلس وليس بالانتخاب ".

ولفت عمرو أديب :" هشام بدوي فاز بـ 521 صوت في مجلس النواب"، مضيفا:" حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن يقفون بجانب الحكومة وهم أحزاب موالاة".