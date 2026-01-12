كفاية| طلب عاجل من مصطفى بكري بتغيير الحكومة كاملة

طالب النائب مصطفى بكري، بضرورة تغيير الحكومة ورئيسها في أعقاب إنتخابات البرلمان قائلاً :"حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أدت ما عليها، وحققت العديد من الإنجازات التي لا يمكن إنكارها، حتى وإن كانت هناك بعض المآخذ في عدد من الملفات المختلفة".

كفاية من 2018 ومصر بها العديد من الكوادر القادرة على تحقيق مزيد من الانجازات

وتابع مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار قائلًا: «ممكن نختلف ونتباين في بعض وجهات النظر، خاصة في فقه الأولويات في عدد من الملفات، مثل المشروعات القومية وغيرها».

وتساءل مصطفى بكري، : «هل نحن نحتاج إلى تغيير كامل أم إلى تعديل؟ أتصور أنه في حال إجراء أي تعديل مع بقاء رئيس الوزراء، فلن يكون هناك تغيير حقيقي، وهذا ما يعني الرأي العام. هذه الحكومة تواجه مشكلات وعليها أطروحتات متعددة، ومنذ عام 2018 جرى أكثر من تعديل وزاري، ومع ذلك ظل مصطفى مدبولي موجودًا كرئيس للحكومة».

وواصل: «نحن نحتاج إلى تغيير يشمل رئيس الحكومة ومن يريد مصلحة البلد واحتواء الرأي العام، فليُقدم على هذه الخطوة. مصر تحتاج إلى دماء جديدة، والحديث عن الاستمرار غير دقيق. مصر مليئة بالكوادر، وتحتاج إلى حماس ودم جديد».

وأضاف: «البشر بطبيعتهم إذا استمروا طويلًا في مواقعهم يحدث نوع من الترهل، حتى مع العمل الدؤوب والمضاعف».

واختتم قائلًا: «مصر بها كوادر كبيرة، وحتى داخل المجموعة الوزارية توجد كفاءات عديدة. تغيير رئيس الحكومة لا يعني إقصاءه، بل يمكن الاستفادة منه في موقع آخر، لكن كرئيس للحكومة أرى أن الفترة كافية منذ 2018، ونحتاج إلى دم جديد ورؤية جديدة تواكب الخطة الاستراتيجية للدولة».