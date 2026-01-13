محمود مسلم يُوجه رسالة لحسام حسن بعد أداء المنتخب بأمم أفريقيا.. ماذا قال؟

وجّه الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، التحية إلى الكابتن حسام حسن عقب الأداء المميز للمنتخب الوطني، وفوزه على منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا، وتأهله إلى الدور نصف النهائي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس روحًا قتالية عالية وإخلاصًا واضحًا من الجهاز الفني واللاعبين.



وقال "مسلم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"،، إن حسام حسن "ربنا يكرمه دخل تاريخ الكبار"، مشيرًا إلى أن المنتخب خاض مباريات قوية وقدم مستويات مميزة، ما يؤكد أن حسام حسن مدرب قدير وقادر على تحمل المسؤولية في المواقف الصعبة.



وأضاف أن الفريق لعب بروح عالية، وأن الجهاز الفني نجح في صناعة توليفة مميزة داخل الملعب، داعيًا إلى دعم المنتخب ومدربه بدلًا من الانشغال بالانتقادات، ومؤكدًا أن التقييم في هذه المرحلة ليس هو الأهم.



واختتم محمود مسلم تصريحاته بالتأكيد على أن مشاهد دموع حسام وإبراهيم حسن أثناء النشيد الوطني قبل المباريات تعكس مدى الإخلاص والانتماء، مشددًا على أن هذه الروح هي أحد أهم أسباب النجاح الذي يحققه المنتخب في البطولة.