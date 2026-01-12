قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
أخبار التوك شو| رسالة عاجلة من لميس الحديدي.. وطلب لـ أحمد موسى على الهواء.. وتحذيرات الأرصاد
وزير الإنتاج الحربي: جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا على رأس أولوياتنا
قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر
الإسعاف نقلت شيرين فين؟.. تامر أمين يكشف المستور عن حالة شيرين ومنير وهاني شاكر
نوة الفيضة الكبرى.. هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ| شاهد
ليفربول يكتسح بارنسلي برباعية ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي
«أونلاين».. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 مجانًا
السيد القصير: مجلس النواب الحالي نموذج متنوع يعكس توجهات الجمهورية الجديدة
بسبب طريقة التعامل.. تفاصيل تقدم سلوى عثمان بشكوى ضد مخرجة أب ولكن
نتنياهو يطلب إنهاء جلسة محاكمته بتهم الفساد مبكرا بعد تلقيه ظرفا مغلقا
بالقانون.. إجازة وضع مدفوعة للأم العاملة وضوابط صارمة للتبليغ وعقوبات رادعة للمخالفين
توك شو

جدل حول شائعات الإفلاس والخلافات العاطفية لشيرين عبد الوهاب .. ومصادر مقربة توضح الحقيقة

شرين عبدالوهاب
شرين عبدالوهاب
رنا عبد الرحمن

أكد الكاتب الصحفي أيمن نور الدين، رئيس تحرير موقع «العاصمة»، أن كل الأنباء المتداولة حول إفلاس الفنانة شيرين عبد الوهاب لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن الفنانة لا تزال تمتلك أموالها وممتلكاتها، وقادرة على الظهور في أي برنامج أو مشروع فني، وتحقيق عوائد مالية كبيرة. واصفاً تلك الشائعات بأنها مبالغ فيها وغير صحيحة.

وفي تصريحات خاصة خلال مداخلة هاتفية في برنامج “تفاصيل” المذاع على قناة صدى البلد 2 وتقدمه الإعلامية نهال طايل، كشف نور الدين عن أن شيرين تمر حالياً بفترة صحية صعبة، تعاني خلالها من آلام شديدة تجعلها غير قادرة على الحضور إلى الاستوديو أو الالتقاء بالملحنين، مضيفًا أن الألم النفسي المصاحب لتلك الحالة يجعلها تبكي بصوت عالٍ أحياناً.

وأشار نور الدين إلى أن الفنانة لا تتلقى علاجاً منتظماً بالشكل الصحيح حتى الآن، على الرغم من محاولات المقربين منها إقناعها بدخول المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والتعافي الكامل، معبراً عن أمله في أن توافق على ذلك قريباً، باعتباره الطريق الوحيد لعودتها القوية إلى الساحة الفنية.

ونفى كذلك كل ما أُشيع عن عودتها للفنان حسام حبيب، مؤكداً أن هذه الأنباء مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة، وأن التركيز يجب أن يكون حالياً على حالتها الصحية فقط.

وأكد نور الدين أن دعم أسرة شيرين، سواء من قبل شقيقتها زينة أو والدتها وأقاربها، هو دعم نفسي أكثر منه مادي، لأن الفنانة ليست في حاجة للمال، وأن جميع المقربين على استعداد لتقديم الدعم الكامل لها إذا تطلب الأمر. وأوضح أن وجود والدتها إلى جانبها يلعب دوراً محورياً في تخفيف معاناتها النفسية والجسدية، قائلاً: “ربما شفاءها يكون أقرب بمجرد وقوف أمها بجانبها”.

كما كشف عن الوضع العائلي لبنات شيرين، مشيراً إلى أنهن يقمن حالياً مع والدهن محمد مصطفى، الذي يبذل جهده لتوفير الاستقرار والدعم النفسي لهن خلال الفترة الصعبة التي تمر بها والدتهن، في ظل ظروفها الصحية الحرجة.

وختم نور الدين حديثه بالتأكيد على أن المسألة الصحية لشيرين هي الأولوية القصوى في الوقت الحالي، وأن أي حديث عن مشاريع فنية أو علاقات شخصية يأتي لاحقاً بعد تحسن حالتها بالكامل.

شرين عبدالوهاب شيرين الدعم النفسي دعم صدى البلد 2 نهال طايل

