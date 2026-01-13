قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
محطة "تحيا مصر 1" بدمياط: أوناش عملاقة وتقنيات ذكية لخدمة التجارة العالمية| صور
الإسراء والمعراج.. ماذا رأى النبي فى رحاب الملأ الأعلى؟
أسود التيرانجا.. العقبة قبل الأخيرة في طريق حلم النجمة الثامنة
اسأل دروجبا عن مصر.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية لمدرب كوت ديفوار
بسبب الاحتجاجات.. وزير الخارجية الألماني يدعو لفرض عقوبات جديدة على إيران
موعد بداية شهر رمضان 2026.. أفضل 4 عبادات تستعد بها للصيام
ممر أخضر لأوروبا بخصم 88%.. النقل تدعو المصدرين لاستغلال خط "الرورو"
أشعر بالدهشة.. أحمد سليمان يكشف حقيقة استقالته من مجلس إدارة الزمالك
أصاب 90 شخصا.. فيروس خطير يتفشى على متن سفينة سياحية أمريكية
معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

مانشيستر سيتى
مانشيستر سيتى
رباب الهواري

تشهد الملاعب العالمية اليوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026 مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات والمسابقات، حيث يبرز كلاسيكو الدوري السعودي بين ضمك والاتحاد، إضافة إلى مباراة نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، ما يجعل اليوم حافلًا بمنافسات كروية مثيرة لمتابعي كرة القدم حول العالم.


 

مواعيد مباريات كأس مصر:

يشهد اليوم لقاء هام في كأس مصر يجمع بين فاركو والاتصالات في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، على أن يتم نقل المباراة عبر قناة 1 ON SPORT، حيث يتطلع الفريقان لتقديم أداء قوي وتأمين التأهل للأدوار المقبلة من البطولة.

مواعيد مباريات الدوري السعودي:

يستمر الدوري السعودي في جولته الحالية بمواجهات مثيرة، حيث يلتقي الأخدود مع الخلود في الساعة 5:25 مساءً على قناة Thmanyah، بينما يحل الفتح ضيفًا على الرياض في الساعة 7:30 مساءً على نفس القناة. وفي أبرز مباريات الجولة، يقام كلاسيكو مثير بين ضمك والاتحاد في الساعة 7:30 مساءً على Thmanyah، في مواجهة تعد بمثابة اختبار كبير للفريقين على صدارة الترتيب والمنافسة على البطولات المحلية.


 

مواعيد مباريات الدوري الألماني:

تشهد البوندسليغا لقاءات قوية أيضًا، حيث يواجه شتوتجارت آينتراخت فرانكفورت في الساعة 7:30 مساءً، بينما يلعب بوروسيا دورتموند مع فيردر بريمن، وهامبورج ضد باير ليفركوزن، وماينتس أمام هايدينهايم في تمام الساعة 9:30 مساءً، في مباريات تحمل طابع التنافسية العالية بين الأندية الكبرى والصاعدة على حد سواء.


 

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا:

تقام ثلاث مباريات في نفس التوقيت الساعة 10 مساءً، حيث يلعب كولتورال ليونيسا مع أتلتيك بيلباو، وديبورتيفو لا كورونيا مع أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى ريال سوسيداد ضد أوساسونا، في مواجهات تعد بمستوى فني مرتفع ومنافسة قوية على التأهل للأدوار المقبلة.


 

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية وكأس إيطاليا وفرنسا:

يواجه نيوكاسل يونايتد مانشستر سيتي في تمام الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1 ضمن كأس الرابطة، بينما يقابل روما فريق تورينو على AD Sports 1 HD في كأس إيطاليا، ويلعب بايو أمام مارسيليا على beIN Sports HD 2 ضمن كأس فرنسا، لتكتمل بذلك قائمة المباريات الحافلة بالإثارة اليوم على مستوى القارات الأوروبية والعربية


 

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

