نشاط ملحوظ.. مطار مرسى علم الدولي يستقبل 27 رحلة دولية اليوم

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، حركة تشغيل نشطة مع استقبال 27 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من الدول الأوروبية، وذلك ضمن إجمالي 138 رحلة من المقرر وصولها خلال الأسبوع الجاري، بداية من السبت الماضي وحتى يوم الجمعة المقبلة، في مؤشر واضح على استمرار تعافي وانتعاش الحركة السياحية بالمدينة.

وتواصل سلطات المطار تنفيذ منظومة متكاملة لاستقبال السائحين القادمين، حيث يتم إنهاء إجراءات الوصول بسرعة ويسر، مع الالتزام الكامل بتطبيق التعليمات الأمنية والإجراءات الاحترازية المعمول بها في جميع المطارات المصرية، بما يضمن توفير أعلى مستويات الراحة والأمان للزائرين فور وصولهم، تمهيدًا لنقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المنتشرة على طول سواحل مرسى علم، لقضاء عطلاتهم والاستمتاع بالمقومات الطبيعية الفريدة للمدينة.

تنوع كبير في الرحلات الأوروبية

ووفقًا لجداول التشغيل اليومية، تتنوع الرحلات الوافدة اليوم بين عدة دول أوروبية، حيث يستقبل المطار 13 رحلة قادمة من ألمانيا، و7 رحلات من بولندا، إلى جانب 5 رحلات من إيطاليا، بالإضافة إلى رحلة واحدة من كل من هولندا وتركيا، ما يعكس تنوع الأسواق السياحية المصدّرة للحركة الوافدة إلى مرسى علم.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار الأسبوع الجاري 138 رحلة طيران دولية قادمة من 12 دولة مختلفة، من بينها ألمانيا، بولندا، التشيك، هولندا، بلجيكا، وإيطاليا، فضلًا عن دول أوروبية أخرى تسير رحلات منتظمة إلى المدينة، التي باتت واحدة من أبرز المقاصد السياحية في مصر بفضل شواطئها البكر، وأنشطة الغوص، والطبيعة الخلابة.

ويؤكد هذا الزخم المتواصل في حركة الطيران الدولية المكانة المتنامية لمرسى علم على خريطة السياحة العالمية، ودورها في دعم معدلات الإشغال السياحي وتعزيز الاقتصاد المحلي بالمحافظة.