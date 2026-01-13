مجمع سكني متكامل.. تسليم الوحدات السكنية لمتضرري السيول بقرية الديسمي بالجيزة

قال محمد مرعي، المتحدث باسم محافظة الجيزة، إن قرية الديسمي الجديدة تم إنشائها لتعويض المواطنين المتضررين من السيول 2020، متابعا: الدولة وجهت على الفور بتوفير ايجاد سكن بديل وحضاري للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن السكن مساحته مناسبة ويضم كافة المرافق والفرش والأجهزة الكهربائية، مشددا على أن المشروع بمثابة ملحمة وطنية يجسد مبادرة حياة كريمة التي أقرها الرئيس السيسي.

واسترسل: الدولة تضع المواطن نصب أعينها وتسعى لتقديم خدمة متكاملة للمواطن، متابعا: تم حصر المتضررين والمنازل والأسر المتضررة من السيول على الفور.

وشدد على أن القرية تضم مساحات خضراء وأماكن لتجمع المواطنين، وهي شاملة كافة المرافق، وسوق حضاري ونقطة شرطة ومدرسة لكافة المراحل ومركز شباب وموقف حضاري ومحطة صرف صحي ومحطه محولات وخزانات للمياه.

ولفت إلى أن القرية تضم حظيرة مواشي لكل أسرة، على مساحة 90 مترا، وذلك لضمان الخصوصية لاصحاب تلك الحظائر.