10 كيلو مخدرات| تفاصيل جديدة حول ضبط راكبين أجنبيين بمطار القاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس راكبين أجنبيين ضبط بحوزتهما 10 كيلو جرام من مخدر اكستازي بمطار القاهرة الدولي، 15 يوما على ذمة التحقيق.



تفاصيل الواقعة

وكانت معلومات وردت لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام راكبين أجنبيين بحيازة كمية من المواد المخدرة بمطار القاهرة بقصد إدخالها إلى البلاد، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري بالتنسيق مع أمن المطار وتم ضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 10 كيلو جراما من مخدر اكستازي.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد ترويجها داخل البلاد مقابل مبالغ مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.