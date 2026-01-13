بتعرف رجالة| اعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة زوجته في جسر السويس

أدلى عامل متهم بقتل زوجته بمنطقة جسر السويس ، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حيث أنه قام بقتلها لشكه في سلوكها قائلا: "بتعرف وعارفة رجالة عليا في شغلها ويوم الواقعة كانت راجعة من الشغل اتخنقنا مع بعض معرفتش أمسك نفسي كان معايا سكينة ضربتها" .



تفاصيل الواقعة

وقررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس المتهم بقتل زوجته فى منطقة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ونتج عنها وفاة سيدة فى جسر السويس، ونقلت إلى المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص بقيام متهم بالاعتداء عليها بسلاح أبيض وقتلها.

وأجرى رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة، وتم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.